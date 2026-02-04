REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła

Nie wiadomo, czy ruszy już za chwilę, ale ogromna tarcza, której prace zostały dawno temu wstrzymane, dała sygnał potwierdzający gotowość do działania. Wielkie kopanie tak czy siak nadejdzie.

Adam Bednarek
lodz
REKLAMA

O problemach związanych z drążeniem łódzkiego tunelu, który w przyszłości ma być mini-metrem, pisaliśmy na łamach Spider's Web niejednokrotnie. Sprawa jest poważna, bo kluczowa inwestycja także dla całego kraju została wstrzymana i w ostatnich tygodniach nic nie wskazywało na to, by miała ruszyć. W połowie stycznia minister infrastruktury Dariusz Klimczak wprost mówił, że "na budowie nie widać postępów". Członek zarządu PKP PLK też nie mydlił oczu i przyznawał, że cierpliwość inwestora "dawno się wyczerpała". Sam zacząłem snuć wizje o podziemnym mieście, które powstało po tym, jak wszyscy zrezygnowali z marzeń o budowie tunelu średnicowego.

REKLAMA

Od czasu do czasu światełko w tym pechowym tunelu się pojawia – niby tylko na chwilę, po czym szybko gaśnie, ale zawsze daje nadzieję

Teraz mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Jak poinformowało miasto na swoich stronach, tarcza Katarzyna (nie)drążąca tunel średnicowy pod Łodzią jest gotowa do dalszej pracy. Dowodem na to jest wykonanie obrotu technicznego głowicy tnącej.

Miasto przyznaje jednak, że dalsze prace mogą nastąpić "dopiero po zakończeniu mediacji między PBDiM a PLK S.A., w trakcie których ustalone zostaną zasady związane z finansowaniem inwestycji, a także kwestie dotyczące terminów zakończenia prac".

Do końca niby zostało niewiele - odcinek o długości ok. 990 m. Gdy już maszyna ruszy, dotarcie do dworca Łódź Fabryczna ma jej zająć ok. 10 miesięcy.

Gotowość do pracy została potwierdzona, ale zielonego światła ciągle nie ma. Trzeba chwytać się nadziei, a w tym przypadku ruch maszyny do małych pozytywów można zaliczyć.

Chociaż jeden tunel stoi, to szykują się do budowy… drugiego

Pierwszy, problematyczny, w przyszłości ma sprawić, że pod Łodzią powstanie coś na kształt mini-metra. Będą jeździć tradycyjne pociągi, ale zatrzymają się na przystankach w centrum, więc uda się osiągnąć podobny efekt szybkiego poruszania się po mieście.

Drugi zaś planowany jest z myślą o kolei dużych prędkości. Superszybkie składy przemkną pod miastem w drodze z Warszawy do Wrocławia i Poznania.

– Jestem całym sercem za tą inwestycją.  Dla Polski to wejście w erę superszybkich pociągów, jadących nawet 350 km/h. Kiedy z Łodzi do Warszawy będzie się jechało niemal tak szybko, jak tramwajem z centrum na Olechów – bliskość stolicy stanie się atutem, a nie obciążeniem. To otworzy miasto na nowe inwestycje, nowych mieszkańców i nowe miejsca pracy. To przyciągnie jeszcze większą liczbę turystów i odwiedzających nie tylko z Polski. To zmieni Łódź na zawsze. To projekt potrzebny, nowoczesny, przyszłościowy – mówiła niedawno Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Miasto już zapowiada, że "Łodzian czekają duże zmiany w ruchu", być może nawet większe niż te w związku z budową tunelu średnicowego. "Mamy kumulację budowy dwóch tuneli, czego nikt nie mógł przewidzieć i czego dziś nie możemy zmienić" – przyznawała prezydentka Łodzi, obiecując, że jej "absolutnym priorytetem" będzie zapewnienie możliwie najlepszego funkcjonowania miasta w czasie budowy.

Do wielkiego kopania szykuje się też Kraków

Jak poinformował wiceprezydent Stanisław Mazur, w 2026 r. miasto przystąpi do wstępnej inwentaryzacji zabudowy oraz obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej trasy metra. Celem będzie stworzenie bazy danych stanowiącej podstawę do przyszłych analiz i symulacji, w szczególności dotyczących potencjalnych oddziaływań dynamicznych, np. drgań – wyjaśnił.

- W tym roku przeprowadzimy także badania gruntowe w zakresie hydrologii, geologii, geotechniki. W pierwszym etapie planowane są badania wstępne realizowane we współpracy z zespołami naukowymi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Na ich podstawie przeprowadzimy badania pogłębione, dostosowane do ostatecznego przebiegu trasy i rozwiązań technicznych – zapowiedział.

REKLAMA

Łódź jest niestety dowodem na to, że wielkie inwestycje, które nie tyle co zmienią, a wręcz zrewolucjonizują sposób poruszania się po mieście, mogą niestety rodzić się w bólach. Pozostaje mieć nadzieję, że z drugim tunelem pójdzie łatwiej, a i Kraków nie potknie się przy realizacji trudnej misji. Wydaje się jednak, że cel wart jest ewentualnych poświęceń – choć lepiej by było, gdyby nie były tak duże, jak teraz te w Łodzi.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
04.02.2026 11:48
Tagi: Architektura
Najnowsze
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski będą siać spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA