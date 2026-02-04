Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"

Ładowanie...

Tej zimy rekordy bite nie są pierwszy raz, a poprzeczka zawieszana coraz wyżej. Choć akurat najnowszy wydaje się być w miarę bezpieczny, biorąc pod uwagę, że siarczyste mrozy w najbliższych dniach raczej odpuszczą. Póki jednak niskie temperatury się utrzymywały – w niektórych miejscach było ponad 20 st. C. na minusie – rosło zapotrzebowanie na energię.

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, we wtorek 3 lutego 2026 r. o godz. 9:30 odnotowano "rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego" na moc: 27,7 GW netto (29,3 GW brutto). Z kolei o godz. 11:45 odnotowano rekordową generację, wynoszącą 29,8 GW netto (31,3 GW brutto), przy jednoczesnym eksporcie ok. 2 GW.

REKLAMA

PSE tłumaczy, że zapotrzebowanie na moc brutto oznacza całkowitą moc wytwarzaną przez źródła przed odjęciem energii zużywanej na potrzeby własne elektrowni oraz urządzeń pomocniczych. Zapotrzebowanie na moc netto oznacza z kolei moc faktycznie dostępną dla odbiorców lub sieci, po uwzględnieniu wewnętrznych potrzeb.

Poprzedni rekord zapotrzebowania miał miejsce 9 stycznia bieżącego roku i wyniósł on wówczas 27,6 GW netto (29,2 GW brutto). Z kolei wcześniejszy najwyższy poziom generacji miał miejsce 14 stycznia i wyniósł 28,9 GW netto (30,5 GW) – wyjaśniają PSE, dodając, że na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim utrzymująca się niska temperatura.

PSE podkreśla, że system cały czas pracuje bezpiecznie i jest zachowana wymagana rezerwa mocy

Mimo ogromnego zapotrzebowania jesteśmy w stanie zadbać o siebie, ale też pomagać innym. Polska w poniedziałek w ciągu dnia eksportowała handlowo ponad 2,5 GW do innych państw, a podobnie było we wtorek. Wspieraliśmy Ukrainę dostawami awaryjnymi.

- PSE na bieżąco monitorują sytuację i zgodnie ze standardowymi procedurami planują prace KSE. W nadchodzącym czasie nie są przewidywane problemy bilansowe – zapewnia PSE.

Czytaj też:

Bijemy też gazowe rekordy

W poniedziałek 2 lutego przez polski system przesyłowy przepłynął rekordowy wolumen gazu - niemal 115 mln m sześc. - a krajowe zapotrzebowanie na gaz wysokometanowy wyniosło rekordowe 102,8 mln m sześc. - poinformował we wtorek prezes Gaz -Systemu Sławomir Hinc.

A całkowite krajowe zużycie gazu jest jeszcze wyższe. Jak wyjaśniał Hinc, Gaz-System nie bierze pod uwagę gazu, który jest wydobywany w kraju i nie trafia do sieci przesyłowej Gaz-Systemu, tylko do odbiorców poprzez sieć dystrybucyjną.

REKLAMA

Według danych operatora, w styczniu 2026 r. miesięczny przesył gazu przez system przesyłowy przekroczył 3 mld m sześc., a średni dobowy był na poziomie 97 mln m sześc. W stosunku do stycznia 2025 r. przesył był wyższy o 45 proc. To nie tylko efekt mroźnej zimy, ale też wzrostu eksportu.

REKLAMA

Adam Bednarek 04.02.2026 09:38

Ładowanie...