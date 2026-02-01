REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje

Chiński człon rakiety ZQ-3, który jeszcze niedawno figurował w alertach jako potencjalne zagrożenie także dla Polski, zakończył swoją misję. Tym razem kosmiczny złom ominął nasz kraj, ale mogło to się skończyć inaczej.

Marcin Kusz
Mogła spaść na Polskę. Finał chińskiej rakiety zaskakuje
REKLAMA

Mowa o obiekcie oznaczonym jako ZQ-3 R/B – 11-tonowym członie chińskiej rakiety nośnej, który od kilku dni znajdował się na coraz niższej orbicie i nieuchronnie zbliżał się do gęstych warstw atmosfery. Deorbitacja, czyli wejście w dolne partie atmosfery prowadzące do spalenia lub rozpadu obiektu, nastąpiła 31 stycznia najpóźniej około 13:13 czasu polskiego, z marginesem niepewności wynoszącym kilkadziesiąt minut.

REKLAMA

Deorbitacja to kluczowy moment w życiu każdego sztucznego obiektu na orbicie. W miarę jak traci wysokość, zaczyna odczuwać coraz większy opór powietrza, nagrzewa się i stopniowo rozpada. Lżejsze elementy spalają się całkowicie, ale w przypadku dużych i masywnych fragmentów – takich jak człony rakiet – zawsze istnieje ryzyko, że część z nich dotrze do powierzchni planety.

Właśnie dlatego kilka godzin wcześniej pojawił się alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, oparty na analizach Polskiej Agencji Kosmicznej. Przy masie rzędu 11 ton i nieznanej dokładnie konstrukcji członu ZQ-3 nie można było gwarantować, że wszystko spali się w powietrzu.

Ocean zamiast lądu. Dlaczego scenariusz z Polską się nie spełnił?

Ostatnie wyliczone orbity ZQ-3 prowadziły nad Atlantykiem, Europą, następnie nad częścią Azji i dalej w stronę Oceanu Indyjskiego. To właśnie na końcowym odcinku tej trasy obiekt zniknął z oczu systemów śledzących, nie zostawiając po sobie żadnych wiarygodnych doniesień o efektownym przelocie czy spadku na ląd.

Cytowany przez PAP Mariusz Słonina, szef Centrum Operacyjnego SSA POLSA, podkreśla, że brak wizualnych obserwacji przy jednoczesnym nagłym urwaniu śladu obiektu w katalogach orbitalnych jest bardzo mocnym sygnałem, że człon rakiety rozpadł się w atmosferze nad oceanem. Gdyby masywne fragmenty spadły na zamieszkany teren, mielibyśmy co najmniej pojedyncze nagrania z kamer samochodowych, monitoringów albo relacje świadków.

Teoretycznie istniała niewielka szansa, że jeden z ostatnich przelotów nad Europą przebiegnie nad Polską. Praktycznie jednak zobaczenie tego zjawiska było bardzo mało możliwe. Przelot trwałby kilkanaście sekund, odbywał się w dzień i przy zachmurzonym niebie, więc nawet jasny ślad na niebie mógłby pozostać niezauważony.

W przeciwieństwie do głośnego przypadku członu Falcona 9, którego fragmenty w 2025 r. faktycznie spadły na teren Polski, tym razem brak doniesień z lądu działa na korzyść hipotezy oceanicznej. Statystyka jest po stronie wody – większość powierzchni Ziemi to oceany, więc to one najczęściej przyjmują na siebie skutki niekontrolowanych powrotów z orbity.

Jak POLSA poluje na kosmiczny złom?

Choć historia ZQ-3 zakończyła się daleko od naszych granic, z polskiej perspektywy to ważny test sprawności systemu nadzoru nad przestrzenią kosmiczną. Centrum Operacyjne SSA Polskiej Agencji Kosmicznej regularnie monitoruje obiekty o masie powyżej 1 tony, analizując ich orbity i przewidując moment deorbitacji.

SSA to skrót od angielskiego określenia Space Situational Awareness – świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej. Chodzi o to, by wiedzieć, jakie obiekty znajdują się nad nami, na jakich orbitach krążą i kiedy mogą zacząć stanowić zagrożenie.

Do śledzenia ZQ-3 wykorzystano sieć teleskopów optycznych rozmieszczonych na kilku kontynentach, w tym m.in. w Chile, Republice Południowej Afryki i Australii. Polskie systemy rejestrowały przeloty obiektu na wysokościach poniżej 200 kilometrów – to jedne z najniższych pułapów, jakie da się zarejestrować teleskopami tego typu.

Równolegle polskie analizy były porównywane z danymi z europejskiego systemu nadzoru nad przestrzenią kosmiczną i amerykańskich katalogów orbitalnych. Zbieżność tych wyliczeń pozwoliła zawęzić okno deorbitacji i z dużym prawdopodobieństwem wskazać rejon Oceanu Indyjskiego jako miejsce, gdzie zakończyła się podróż chińskiego członu rakiety.

Coraz więcej śmieci nad naszymi głowami, a ryzyko rośnie

Przypadek ZQ-3 to kolejny epizod w większej historii, która będzie wracać coraz częściej. Na orbitach krąży już nie tylko kilka tysięcy aktywnych satelitów, ale też cała chmura nieczynnych urządzeń, zużytych członów rakiet i drobnych odłamków. Każdy start z Ziemi dokłada do tego katalogu nowe pozycje.

Centrum Operacyjne SSA POLSA szacuje, że nad terytorium Unii Europejskiej deorbituje średnio kilkanaście większych obiektów tygodniowo. Większość z nich spala się w atmosferze w całości, część kończy nad oceanem, ale od czasu do czasu – jak w przypadku wspomnianego Falcona 9 – fragmenty mogą spaść na ląd i zagrozić infrastrukturze lub po prostu narobić szkód.

Przeczytaj także:

Prognozowanie takich zdarzeń jest trudne, ponieważ modele muszą uwzględniać nie tylko masę i kształt obiektu, ale też zmienny stan atmosfery. Wraz z gęstością powietrza w wyższych warstwach zmienia się opór działający na rozpadający się człon rakiety, a to wpływa na moment i miejsce deorbitacji. Stąd typowe okno niepewności rzędu kilku godzin i pas upadku rozciągający się na tysiące kilometrów.

REKLAMA

Im więcej satelitów i rakiet, tym częściej będziemy słyszeć o niekontrolowanych deorbitacjach, alertach i analizach trajektorii. Z jednej strony korzystamy na co dzień z technologii, które zawdzięczają istnienie gęstej infrastrukturze orbitalnej – od nawigacji po łączność i obserwacje pogody. Z drugiej strony to właśnie ta infrastruktura oznacza, że co jakiś czas w naszą atmosferę wróci kolejny duży obiekt, nad którym nie mamy pełnej kontroli.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
01.02.2026 16:10
Tagi: Kosmiczne śmieciOrbita okołoziemskapolskaPolska Agencja Kosmiczna
Najnowsze
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
18:15
Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą
Aktualizacja: 2026-01-31T18:15:38+01:00
17:53
Windows już miał kiedyś podobny kryzys. Brakuje mi Billa Gatesa
Aktualizacja: 2026-01-31T17:53:57+01:00
16:40
Zawstydzili Apple'a. Ten sprzęt jest wspierany od dekady
Aktualizacja: 2026-01-31T16:40:00+01:00
16:30
Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu
Aktualizacja: 2026-01-31T16:30:00+01:00
16:21
Placówka na Lodowcu Zagłady. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-31T16:21:22+01:00
16:20
Histeria w branży gier wideo. Zniknęły miliardy
Aktualizacja: 2026-01-31T16:20:00+01:00
16:10
30 mln zł za kilka mebli i papierków. Relikwie po mesjaszu elektroniki
Aktualizacja: 2026-01-31T16:10:00+01:00
16:00
Chrome zabierze ci więcej RAM-u. Jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-01-31T16:00:00+01:00
9:21
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:21:00+01:00
9:01
Zalegalizują oprogramowanie szpiegujące. "Całkowity brak kontroli"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:01:00+01:00
8:30
Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre
Aktualizacja: 2026-01-31T08:30:00+01:00
8:15
Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"
Aktualizacja: 2026-01-31T08:15:00+01:00
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA