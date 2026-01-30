Chińska rakieta ZQ-3 weszła w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat

Ładowanie...

Centrum Operacyjne SSA POLSA opublikowało komunikat, który rzuca światło na to, co działo się na orbicie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. A nad naszymi głowami działo się dużo. Jeśli zastanawialiście się, czy szczątki mogły spaść komuś do ogródka, mamy oficjalne dane.

Według ostatnich informacji orbitalnych oraz analiz przeprowadzonych przez POLSA, obiekt ZQ-3 zakończył swój orbitalny taniec pomiędzy godziną 11:15 a 13:13 polskiego czasu. Margines błędu dla początku tego okna wynosi około dwóch godzin, a dla końca niespełna pół godziny. Co więcej, ostatnia znana trajektoria przelotu była niezwykle rozległa.

Przebiegała nad oceanem Atlantyckim, Europą, Azją i oceanem Indyjskim. Nie posiadamy informacji o tym, czy szczątki obiektu dotarły do powierzchni Ziemi. Potwierdzenie zdarzenia deorbitacji obiektu następuje na podstawie braku obserwacji w pasie wyznaczonej trajektorii i czasu przelotu - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że skoro teleskopy i radary przestały widzieć obiekt tam, gdzie powinien być (na podstawie wcześniejszej trajektorii), oznacza to, że uległ on zniszczeniu w atmosferze. Wyniki polskich analiz pokrywają się z przewidywaniami amerykańskich i europejskich systemów EUSST/NORAD. Najważniejsza wiadomość dla nas? Nie ma żadnych informacji o tym, by jakiekolwiek szczątki dotarły do powierzchni Ziemi.

Wielka akcja śledzenia szczątków

POLSA ma przy okazji powody do dumy, bo zorganizowała naprawdę szeroko zakrojone obserwacje. Kolejne komunikaty publikowane były na podstawie najnowszych dostępnych informacji orbitalnych, opracowywanych przez analityków Centrum Operacyjnego SSA POLSA .

Informacje te były dodatkowo weryfikowane w ramach obserwacji optycznych sieci teleskopów POLON Polskiej Agencji Kosmicznej, jak również sieci współpracujących z POLSA: firm 6Roads i Sybilla Technologies oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zarejestrowane zostały przeloty obiektu na orbicie poniżej 200 km nad powierzchnią Ziemi (z polskich obserwatoriów w Chile, RPA oraz Australii), co stanowi jedne z najniższych przelotów zaobserwowanych teleskopami optycznymi - podaje POLSA.

Strach patrzeć w niebo

Tymczasem statystyki są zatrważające. Nad terytorium UE deorbituje średnio kilkanaście obiektów tygodniowo. Obiekty o masie powyżej 1 tony w ostatnich dniach przed zdarzeniem wejścia w atmosferę są monitorowane przez Centrum.

Ze względu na rozbudowę konstelacji satelitarnych w ostatnich latach liczba zdarzeń deorbitacji rośnie (na Ziemię wracają satelity starszych generacji np. Starlink, człony rakiet, odłamki kosmiczne). W większości wypadków są to zdarzenia niekontrolowane.

Ze względu na niepewność masy, konstrukcji obiektu oraz zmienność stanu atmosfery ziemskiej przewidywanie czasu i miejsca wejścia w atmosferę może być przeprowadzone z ograniczoną dokładnością. Pomimo wykorzystania zaawansowanych modeli obliczeniowych niepewność wynosi zazwyczaj kilka godzin.

Polskie oko na orbitę

Warto w tym momencie wspomnieć o niezwykłym polskim projekcie BiRaKos. Projekt BiRaKos (Bistatyczny Radar bardzo dalekiego zasięgu do monitorowania obiektów w przestrzeni Kosmicznej) stanowi ambitną inicjatywę rozwoju polskich zdolności obserwacji przestrzeni kosmicznej. To w całości dzieło naszych naukowców i inżynierów.

System ten, wykorzystujący konfigurację bistatyczną, w której nadajnik i odbiornik znajdują się w różnych lokalizacjach, ma za zadanie śledzenie i katalogowanie obiektów na orbitach okołoziemskich, w tym satelitów operacyjnych oraz coraz liczniejszych śmieci kosmicznych. Technologia radarowa oferuje przewagę nad systemami optycznymi dzięki możliwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych i niezależnie od pory dnia. Więcej o projekcie przeczytacie w tekście: Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia.

Bogdan Stech 30.01.2026 20:13

