REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opublikowała szczegółowy raport dotyczący niekontrolowanej deorbitacji członu chińskiej rakiety ZQ-3. Obiekt, który mknął nad naszymi głowami, był monitorowany przez polskie teleskopy do ostatnich chwil.

Bogdan Stech
Chińska rakieta ZQ-3 weszła w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
REKLAMA

Centrum Operacyjne SSA POLSA opublikowało komunikat, który rzuca światło na to, co działo się na orbicie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. A nad naszymi głowami działo się dużo. Jeśli zastanawialiście się, czy szczątki mogły spaść komuś do ogródka, mamy oficjalne dane.

Według ostatnich informacji orbitalnych oraz analiz przeprowadzonych przez POLSA, obiekt ZQ-3 zakończył swój orbitalny taniec pomiędzy godziną 11:15 a 13:13 polskiego czasu. Margines błędu dla początku tego okna wynosi około dwóch godzin, a dla końca niespełna pół godziny. Co więcej, ostatnia znana trajektoria przelotu była niezwykle rozległa.

REKLAMA

Przebiegała nad oceanem Atlantyckim, Europą, Azją i oceanem Indyjskim. Nie posiadamy informacji o tym, czy szczątki obiektu dotarły do powierzchni Ziemi. Potwierdzenie zdarzenia deorbitacji obiektu następuje na podstawie braku obserwacji w pasie wyznaczonej trajektorii i czasu przelotu - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że skoro teleskopy i radary przestały widzieć obiekt tam, gdzie powinien być (na podstawie wcześniejszej trajektorii), oznacza to, że uległ on zniszczeniu w atmosferze. Wyniki polskich analiz pokrywają się z przewidywaniami amerykańskich i europejskich systemów EUSST/NORAD. Najważniejsza wiadomość dla nas? Nie ma żadnych informacji o tym, by jakiekolwiek szczątki dotarły do powierzchni Ziemi.

Więcej na Spider's Web:

Wielka akcja śledzenia szczątków

POLSA ma przy okazji powody do dumy, bo zorganizowała naprawdę szeroko zakrojone obserwacje. Kolejne komunikaty publikowane były na podstawie najnowszych dostępnych informacji orbitalnych, opracowywanych przez analityków Centrum Operacyjnego SSA POLSA .

Informacje te były dodatkowo weryfikowane w ramach obserwacji optycznych sieci teleskopów POLON Polskiej Agencji Kosmicznej, jak również sieci współpracujących z POLSA: firm 6Roads i Sybilla Technologies oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zarejestrowane zostały przeloty obiektu na orbicie poniżej 200 km nad powierzchnią Ziemi (z polskich obserwatoriów w Chile, RPA oraz Australii), co stanowi jedne z najniższych przelotów zaobserwowanych teleskopami optycznymi - podaje POLSA.

Strach patrzeć w niebo

Tymczasem statystyki są zatrważające. Nad terytorium UE deorbituje średnio kilkanaście obiektów tygodniowo. Obiekty o masie powyżej 1 tony w ostatnich dniach przed zdarzeniem wejścia w atmosferę są monitorowane przez Centrum.

Ze względu na rozbudowę konstelacji satelitarnych w ostatnich latach liczba zdarzeń deorbitacji rośnie (na Ziemię wracają satelity starszych generacji np. Starlink, człony rakiet, odłamki kosmiczne). W większości wypadków są to zdarzenia niekontrolowane.

Ze względu na niepewność masy, konstrukcji obiektu oraz zmienność stanu atmosfery ziemskiej przewidywanie czasu i miejsca wejścia w atmosferę może być przeprowadzone z ograniczoną dokładnością. Pomimo wykorzystania zaawansowanych modeli obliczeniowych niepewność wynosi zazwyczaj kilka godzin.

Polskie oko na orbitę

Warto w tym momencie wspomnieć o niezwykłym polskim projekcie BiRaKos. Projekt BiRaKos (Bistatyczny Radar bardzo dalekiego zasięgu do monitorowania obiektów w przestrzeni Kosmicznej) stanowi ambitną inicjatywę rozwoju polskich zdolności obserwacji przestrzeni kosmicznej. To w całości dzieło naszych naukowców i inżynierów.

REKLAMA

System ten, wykorzystujący konfigurację bistatyczną, w której nadajnik i odbiornik znajdują się w różnych lokalizacjach, ma za zadanie śledzenie i katalogowanie obiektów na orbitach okołoziemskich, w tym satelitów operacyjnych oraz coraz liczniejszych śmieci kosmicznych. Technologia radarowa oferuje przewagę nad systemami optycznymi dzięki możliwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych i niezależnie od pory dnia. Więcej o projekcie przeczytacie w tekście: Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
30.01.2026 20:13
Tagi: Kosmiczne śmieciOrbitaPolska Agencja Kosmiczna
Najnowsze
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA