Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a

Nowa seria Redmi Note obejmuje aż pięć modeli: od podstawowego Note 15 po najbardziej zaawansowanego Note 15 Pro+. Co najlepsze, żaden nie kosztuje więcej niż 2000 zł.

Redmi Note 15 Pro+ 5G i 15 Pro 5G to klasa sama w sobie

Zaczynając od bardziej zaawansowanych modeli, mamy dwie propozycje: Redmi Note 15 Pro+ 5G i 15 Pro 5G. Oba wyróżniają się certyfikatem SGS Premium potwierdzającym odporność na upadki, zgniatanie i zginanie. Oprócz tego zastosowano w nich standard Redmi Titan, który zakłada implementację wzmocnionej płyty głównej, wielowarstwową konstrukcję amortyzującą i szkło Gorilla Glass Victus 2. Mają wytrzymać upadki nawet z 2,5 metra.

W modelu Pro+ zastosowano panel tylny z włókna szklanego, a w obu Pro nie zapomniano też o wodoszczelności IP66 i IP68. Specyfikacja Redmi Note 15 Pro+ wygląda następująco:

procesor: Snapdragon 7s Gen 4;

ekran: 6,83 cala, AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 1280 × 2772 pikseli;

pamięć: 8 lub 12 GB RAM, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane;

akumulator: 6500 mAh, ładowanie 100 W;

aparaty: 200 Mpix główny OIS, szeroki 8 Mpix, przedni 32 Mpix.

Natomiast Redmi Note 15 Pro 5G może pochwalić się:

procesorem: MediaTek Dimensity 7400 Ultra;

ekranem: 6,83 cala, AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 1280 × 2772 pikseli;

pamięcią: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

akumulatorem: 6580 mAh, ładowaniem 45 W;

aparatami: 200 Mpix głównym OIS, szerokim 8 Mpix, przednim 20 Mpix.

Jak wyglądają ceny? Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ w wersji 8/256 GB kosztuje 1999 zł - wariant 12/512 GB - 2299 zł. Na start przygotowano też promocję, która pozwala odebrać tablet Redmi Pad 2 WiFi lub Robota Xiaomi Vacuum S40C za symboliczną złotówkę w sklepie mi.com. Redmi Note 15 Pro 5G natomiast kosztuje 1699 zł, ale za 1 zł dodają też Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L. Gratisowe sprzęty są warte ok. 500 zł.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15 5G i Redmi Note 15 4G

Do sprzedaży wprowadzono także mniej zaawansowane modele. Redmi Note 15 Pro 4G oferuje:

procesor: MediaTek Helio G200 Ultra;

ekran: zakrzywiony 6,77 cala, AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 1080 × 2392 piksele;

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

akumulator: 6500 mAh, ładowanie 45 W;

aparaty: 200 Mpix główny OIS, szeroki 8 Mpix, przedni 32 Mpix.

Mamy też Xiaomi Redmi Note 15 5G i 4G, które mimo podobnej nazwy mocno się różnią. Oba oferują zakrzywiony ekran 6,77 cala, FullHD+ i 120 Hz oraz 8/256 GB pamięci. W modelu 5G zastosowano jednak procesor Snapdragon 6 Gen 3, aparat główny 108 Mpix, szeroki 8 Mpix, przedni 20 Mpix oraz akumulator 5520 mAh z ładowaniem 45 W.

Natomiast Redmi Note 15 4G został wyposażony w procesor MediaTek Helio G100 Ultra, aparat tylny 108 + 2 Mpix, przedni 20 Mpix, baterię 6000 mAh i ładowanie o mocy 33 W. Ceny wyglądają następująco:

Redmi Note 15 4G 8/256 GB - 1099 zł (w promocji 899 zł);

Redmi Note 15 5G 8/256 GB - 1299 zł (w promocji 1099 zł).

Albert Żurek 15.01.2026 19:00

