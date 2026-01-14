REKLAMA
  SPIDER'S WEB
  Technologie
  Sprzęt

Xiaomi znowu lepsze. Takiej baterii pozazdrościsz

Xiaomi ponownie wyprzdzi konkurencję swoim smartfonem. Tym razem w kwestii pojemności baterii. Twój telefon z akumulatorem 5000 mAh może się schować.  

Albert Żurek
Xiaomi 17 Max
Mowa o nadchodzącym Xiaomi 17 Max. To ma być kolejny przedstawiciel z serii Xiaomi 17, która obejmuje już łącznie cztery modele: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra oraz Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max. Nowy wariant będzie wyróżniać się potężną baterią - największą z całej serii.

Xiaomi 17 Max to potwór z ogromną baterią 

Xiaomi wydało już cztery modele na rynku chińskim. Warianty z dopiskiem Pro - czyli te najciekawsze, wyposażone w dodatkowy ekran na tylnym panelu - mają jednak pozostać wyłącznie w Chinach. Tak było także w poprzednich generacjach Xiaomi Pro.

Natomiast zwykły Xiaomi 17 oraz najbardziej zaawansowany Xiaomi 17 Ultra powinny być dostępne globalnie - także w Europie i najprawdopodobniej w Polsce. Na otarcie łez po modelach Pro firma przygotowuje jeszcze jedną wersję Xiaomi 17 Max.

To smartfon, który ma wyróżniać się przede wszystkim pojemnością baterii na poziomie 8000 mAh. Mówimy zatem o największym akumulatorze w serii Xiaomi 17 oraz ogólnie we wszystkich sztandarowych modelach producenta. Pozostałe modele mogą pochwalić się bateriami:

  • Xiaomi 17 (ekran) 6,3 cala: 7000 mAh, ładowanie przewodowe 90 W, 50 W bezprzewodowe;
  • Xiaomi 17 Pro (6,3 cala): 6300 mAh, ładowanie 100 / 50 W;
  • Xiaomi 17 Pro Max (6,9 cala): 7500 mAh, ładowanie 100 / 50 W
  • Xiaomi 17 Ultra (6,9 cala): 6800 mAh, ładowanie 90 / 80 W.

Natomiast Xiaomi 17 Max ma obsługiwać 100-watowe ładowanie przewodowe i 50-watowe bezprzewodowe. W przypadku tak pojemnego akumulatora dodatkowa moc jest przydatna. Im większe ogniwo, tym potrzebujemy więcej czasu, aby je w pełni naładować. Oznacza to, że nadchodzący model miałby zaoferować nie tylko największą baterię, ale też najszybsze ładowanie - takie jak warianty z dopiskiem Pro.

Co jeszcze zaoferuje Xiaomi 17 Max? Będzie to tak naprawdę większa, nieco bardziej zaawansowana wersja zwykłej siedemnastki. W urządzeniu znajdziemy:

  • procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • ten sam aparat główny i szeroki 50 Mpix z Xiaomi 17;
  • ulepszony teleobiektyw peryskopowy (zamiast zwykłego teleobiektywu);
  • ekran o praktycznie niewidocznym obramowaniu.
Smartfon ma zostać wprowadzony na rynek w pierwszym kwartale 2026 r. Trudno jednak powiedzieć, czy tak jak Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra zostanie wprowadzony na globalny rynek.

Albert Żurek
14.01.2026 18:53
Tagi: AndroidSmartfonyXiaomi
