Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft

Microsoft uważa, że komputery z Windowsem 11 mają być nawet pięć razy szybsze niż 5-letnie maszyny działające na Windowsie 10. Tak chce pokazać, że jedenastka jest lepsza od dziesiątki, ale ja tego nie kupuję.

Albert Żurek
Windows 11
Windows 11 stał się jedynym wspieranym konsumenckim systemem Microsoftu. Gigant w ostatnich miesiącach dodał do oprogramowania kompleksową obsługę sztucznej inteligencji oznaczaną jako Copilot+ PC. Twierdzi, że to klucz do produktywności. Dodanie dwóch literek nie rozwiązuje problemów, które Microsoft stworzył przy okazji skupiania się na AI.

Komputery z Windowsem 11 lepsze od starych urządzeń Windowsem 10

Copilot+ PC to nowa klasa komputerów z Windowsem 11, w której skupiono się na możliwościach przetwarzania sztucznej inteligencji za sprawą dedykowanego czipu NPU o szybkości 40 TOPS lub wyższej. Ten komponent ma obsługiwać wbudowane w system funkcje AI takie jak Przypomnienie (Recall), generatywną AI czy napisy na żywo. 

Microsoft podkreśla, że te sprzęty oferują nawet pięć razy wyższą ogólną wydajność niż przeciętne maszyny z Windowsem 10. Efektywność jest mierzona w teście wielordzeniowym Cinebench 2024.

Wiecie, co w tym jest zabawne? Że sam dopisek Copilot+ nijak ma się do wydajności.

Nowsze komputery zapewniają wyższą wydajność ze względu na wyższą moc obliczeniową procesora, szybszą pamięć operacyjną, dyski oraz układy graficzne. To nie ma jednak nic wspólnego ze sztuczną inteligencją i Copilot+. 

Poza tym porównywanie komputerów i laptopów ma drugie dno. To oczywiste, że pięcioletni komputer niskiej klasy będzie pięć razy wolniejszy niż urządzenia z wyższej średniej półki lub klasy premium. Mimo wszystko Copilot+ wspierają raczej droższe urządzenia, z czipami takimi jak Snapdragon X1 lub X2 czy Ryzen AI 300.

Biorąc nowoczesny komputer z procesorami klasy Ryzen 9000 i instalując na nim niewspieranego już Windowsa 10 powinniśmy uzyskać niemalże identyczne - a czasami nawet wyższe wyniki wydajności.  Sprzęt ewoluuje i nijak ma się do AI.

Czytaj też:

Komputery Copilot+ działają dłużej na baterii, ale to nie wynika z AI

Microsoft w dokumencie zauważonym przez Windows Latest podkreśla dłuższy czas pracy na baterii nowych laptopów Copilot+. Mówi o 19-godzinnym przeglądaniu internetu. Porównując je z pięcioletnimi komputerami zauważa nawet 3,9 raza dłuższy czas pracy na baterii. Tyle, że to również nijak ma się do samego systemu czy możliwości sztucznej inteligencji. 

Ulepszenia pod kątem czasu pracy na baterii wynikają z zastosowanej architektury procesorów Snapdragon, wykorzystywanych w Copilot+ PC. Qualcomm korzysta bowiem z technologii ARM charakteryzującej się większą energooszczędnością w porównaniu z klasycznymi czipami X86. Nie bez powodu od lat ARM wykorzystuje się w smartfonach. Apple też w 2020 r. przeszedł w swoich maszynach na autorskie procesory, dzięki którym MacBooki z czipami M działają znacznie dłużej niż wcześniejsze modele z Intelem.

Odkąd Microsoft stawia na AI w Windowsie 11, jakość systemu uległa zauważalnemu pogorszeniu. Nawet Dell ostatnio potwierdził, że konsumenci nie wybierają komputerów ze względu na dopisek informujący o wsparciu sztucznej inteligencji. Użytkownicy Windowsa mają dość AI, dlatego coraz częściej szukają zamienników i przechodzą na Linkusa. 

19.01.2026 18:26
Tagi: MicrosoftWindowsWindows 11
