REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Spigen ma nowe etui dla iPhone'a. Aż chce się przesiąść z Androida

Spigen Classic LS wygląda jak spełnienie marzeń fanów starych komputerów Apple'a. Gdybym nie była zakładniczką Androida, już składałabym zamówienie.

Malwina Kuśmierek
Spigen Classic LS. Etui iPhone’a jak Macintosh z lat 80
REKLAMA

Ogromną sympatią darzę smartfony Samsunga - i smartfony z Androidem jako takie. Jednocześnie nie ukrywam, że istnieją momenty gdy żałuję, że nie mam iPhone'a. Jednym z nich są premiery akcesoriów, które potrafią zagrać na nostalgii w sposób, jakiego próżno szukać po drugiej stronie barykady.

REKLAMA

Spigen Classic LS to ukłon w stronę kultowych komputerów Apple'a

Spigen właśnie zaprezentował nową serię etui Classic LS dla iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max. Spigen nie ukrywa, że wygląd etui był inspirowany klasycznymi komputerami Apple - przede wszystkim Macintoshem 128K oraz Apple Lisą. Inspirację widać już z daleka, a to za sprawą charakterystycznej, pudełkowatej bryły, jednolitego beżowego koloru oraz detali, które trudno pomylić z czymkolwiek innym.

Etui Spigen Classic LS dla iPhone 17 Pro

Najbardziej rzuca się w oczy tylna część obudowy z imitacją szczeliny stacji dyskietek oraz przeprojektowanym logo Spigena, nawiązującym do starego logo Apple. Przyciski boczne stylizowano na klawisze klawiatury, a przycisk zasilania otrzymał wygrawerowany napis "Hello" - czytelny ukłon w stronę pierwszych komputerów Mac. Całość uzupełnia otwór na smycz oraz pełna kompatybilność z MagSafe.

Etui Spigen Classic LS dla iPhone 17 Pro

Classic LS nie jest jednak wyłącznie gadżetem dla kolekcjonerów. Etui ma konstrukcję dwuwarstwową, w pełni osłania wyspę aparatów i oferuje precyzyjne wycięcia chroniące przed kurzem oraz drobnymi uderzeniami. Spigen zastosował także dotykową, pojemnościową osłonę przycisku sterowania aparatem, co ma zapewnić pełną funkcjonalność bez kompromisów. Spigen za etui liczy sobie 39,99 dol. (ok. 145 zł), co jak na limitowaną edycję nie wypada najgorzej.

Producent wyraźnie podkreśla, że Classic LS to część jubileuszowego ukłonu w stronę 50-lecia Apple. W ramach promocji do każdego zakupu dołączany jest pasujący kolorystycznie pasek na rękę.

Na ten moment Spigen nie ujawnił informacji o dostępności Classic LS poza rynkiem amerykańskim. Europejscy fani retro muszą więc uzbroić się w cierpliwość albo rozejrzeć się za alternatywą. A ta istnieje - w ofercie producenta jest już seria C1, inspirowana kultowym Mac G1. W serii C1 oprócz etui na iPhone'a znajdziemy także stojak na ładowarkę do Apple Watcha imitujący Maca G1 czy utrzymane w podobnej stylistyce etui na AirPodsy. Dla osób, które mają podobną słabość do estetyki starych Maków, może to być najlepszy sposób, by choć na chwilę poczuć ducha komputerowej historii - o ile posiadają najnowszego iPhone'a.

Więcej na temat retrobibelotów:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
13.01.2026 11:09
Tagi: akcesoriaAppleetuiGadżetyiPhoneMacRetrospigen
Najnowsze
10:16
Mieści się w plecaku i niszczy mózgi. Amerykanie kupili tajemniczą broń
Aktualizacja: 2026-01-13T10:16:30+01:00
9:31
Nowe przystanki PKP Intercity są dziwne. Wysiądziesz, ale nie wsiądziesz
Aktualizacja: 2026-01-13T09:31:52+01:00
8:44
Odkurzacze pokonują progi i schody. Nowa gama robotów wjeżdża tam, gdzie inni nie mogą
Aktualizacja: 2026-01-13T08:44:33+01:00
7:56
Galaxy S26 później niż zwykle. Portfel schowasz aż do wiosny
Aktualizacja: 2026-01-13T07:56:34+01:00
7:29
Lepiej zaktualizuj iPhone'a. Bo możesz mieć kłopoty
Aktualizacja: 2026-01-13T07:29:00+01:00
7:05
Darmowy czy płatny VPN? Jedno kliknięcie dzieli cię od bezpieczniejszego internetu
Aktualizacja: 2026-01-13T07:05:15+01:00
6:42
Będzie nas grzać kopanie bitcoina. To nie żart, to europejski patent
Aktualizacja: 2026-01-13T06:42:25+01:00
6:34
Laptop ze Snapdragonem nie jest już luksusem. Polaka stać na X2 Plus
Aktualizacja: 2026-01-13T06:34:00+01:00
6:23
Polska buduje Legion Medyczny. To rezerwa, gdy wszystko pójdzie źle
Aktualizacja: 2026-01-13T06:23:00+01:00
6:12
Martwa gwiazda ma tajemniczy silnik. Według nauki nie powinien istnieć
Aktualizacja: 2026-01-13T06:12:00+01:00
6:01
Czarny rynek broni rośnie przy Polsce. "Najbardziej dochodowy towar"
Aktualizacja: 2026-01-13T06:01:00+01:00
21:10
Ukrainka na polskim lotnisku napisała "bomba" na czole. I było bombowo
Aktualizacja: 2026-01-12T21:10:08+01:00
20:38
Android 17 ukryje wiadomości od kochanki. Na iPhonie to klasyka
Aktualizacja: 2026-01-12T20:38:13+01:00
20:19
Apple jest królem smartfonów. Musisz się z tym pogodzić, ma to w Exelu
Aktualizacja: 2026-01-12T20:19:06+01:00
19:45
UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują
Aktualizacja: 2026-01-12T19:45:33+01:00
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA