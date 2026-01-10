Starlinki przekroczą ważną granicę. "Największa ludzka struktura na orbicie"

Ładowanie...

Nocny start z Florydy 4 stycznia to był klasyczny, podręcznikowy pokaz możliwości prywatnej kosmicznej korporacji. O 1:48 czasu wschodnioamerykańskiego ze stanowiska Space Launch Complex 40 na Cape Canaveral wystartował zupełnie nowy egzemplarz rakiety Falcon 9, oznaczony jako Booster 1101. Na szczycie wynoszony był ładunek, który stał się znakiem firmowym SpaceX – 29 satelitów konstelacji Starlink przeznaczonych do świadczenia dostępu do internetu z orbity.

Bezproblemowy lot na Nowy Rok

Lot przebiegł dokładnie tak, jak chcieliby to widzieć inżynierowie i inwestorzy. Po kilku minutach pracy silników pierwszy stopień oddzielił się od reszty rakiety, a drugi kontynuował wynoszenie satelitów na niską orbitę okołoziemską. Około 9 minut po starcie Starlinki znalazły się na docelowej orbicie, by mniej więcej godzinę po starcie zostać wypuszczone w przestrzeń kosmiczną jako kolejna grupa rozbudowująca megakonstelację.

Dla samej rakiety również był to ważny moment. Booster 1101 odbył swój inauguracyjny lot, a następnie wykonał precyzyjne lądowanie na barce Just Read the Instructions czekającej na niego na Atlantyku. Tego typu powroty pierwszego stopnia to dziś znak rozpoznawczy Falcona 9 – dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu sprzętu SpaceX potrafi wyraźnie obniżyć koszty dostępu do orbity i gęściej planować kolejne starty.

Starlink to coraz gęstsza pajęczyna na orbicie

Noworoczna misja była tylko jedną z wielu, ale w statystykach naprawdę robi wrażenie. Konstelacja Starlink zbliża się do poziomu około 9,5 tys. aktywnych satelitów, tworząc jedną z największych sztucznych struktur, jakie kiedykolwiek zbudowano wokół Ziemi. Każdy kolejny start dodaje do tej pajęczyny następne ogniwa, rozszerzając zasięg i pojemność systemu.

Celem Starlinka od samego początku było dostarczanie internetu tam, gdzie klasyczna infrastruktura kablowa się nie opłaca albo nie da się jej utrzymać – na odludnych terenach, w rejonach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy w krajach, w których łączność bywa wykorzystywana jako narzędzie nacisku. Zestaw małych terminali, które użytkownik może szybko ustawić na dachu czy w ogrodzie, w połączeniu z rojem satelitów nad głową, zmienia sposób myślenia o tym, skąd faktycznie bierze się internet.

Świeżo wyniesiona grupa 6-88 to kolejny krok w kierunku gęstszej sieci. Więcej satelitów oznacza nie tylko lepsze pokrycie i mniejszą liczbę przerw w sygnale, ale też większą przepustowość, czyli szansę, że nawet w trudnych warunkach użytkownicy będą mogli liczyć na stabilne łącze.

Kosmiczny 2026 rok zapowiada się naprawdę gorąco

Początek 2026 r. pokazuje, że SpaceX nie zamierza zwalniać. Nowy egzemplarz Falcona 9, kolejna paczka Starlinków, sprawne lądowanie na barce i ambitne plany rozbudowy konstelacji – wszystko to składa się na obraz firmy, która weszła w nowy rok z rozpędem, na jaki inni gracze mogą tylko patrzeć z dystansu.

Do tego dochodzi rosnący wymiar geopolityczny satelitarnego internetu. Kiedy dostęp do sieci z orbity zaczyna być wykorzystywany jako narzędzie wsparcia dla społeczeństw w krajach pogrążonych w kryzysie, dyskusja o roli prywatnych firm w globalnym porządku informacyjnym dopiero się rozkręca.

Na razie jednak SpaceX robi to, co potrafi najlepiej, a mianowicie odpala kolejne rakiety, powiększa swoje gwiezdne stadko Starlinków i pokazuje, że kosmiczny wyścig w nowym roku startuje w bardzo mocnym tempie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: SpaceX; Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Marcin Kusz 10.01.2026 07:30

