REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich

Marinera zmienia nazwę, banderę i kurs, ale nie unika abordażu. USA pokazują, że sankcje na ropę z Wenezueli i Iranu zamierzają egzekwować również na pełnym morzu.

Marcin Kusz
Pościg, desant i rosyjska bandera. O co poszło na Atlantyku
REKLAMA

Po kilku tygodniach pościgu na morzach od wybrzeży Wenezueli po północny Atlantyk Stany Zjednoczone przejęły tankowiec Marinera, wcześniej znany jako Bella 1. Jednostka, która w trakcie ucieczki zdążyła zmienić nazwę i banderę na rosyjską, jest częścią floty cieni wożącej ropę spod zachodnich sankcji. Cała operacja, w którą zaangażowano samoloty patrolowe, okręt Straży Przybrzeżnej i wojska USA, stała się kolejnym punktem zapalnym w relacjach Waszyngton-Moskwa.

REKLAMA

Z floty cieni do centrum międzynarodowego sporu

Marinera nie jest zwykłym zbiornikowcem. Pod wcześniejszą nazwą Bella 1 przez lata należała do tzw. floty cieni, czyli sieci tankowców obsługujących transport ropy z Wenezueli, Rosji i Iranu z pominięciem zachodnich sankcji. Tego typu jednostki regularnie zmieniają właścicieli, bandery i nazwy, utrudniając tym samym nadzór nad tym, skąd naprawdę pochodzi ładunek.

Bella 1 znalazła się na amerykańskiej liście sankcyjnej już w połowie 2024 r. Według władz USA była statkiem, który nie tylko woził ropę objętą restrykcjami, lecz także pływał pod fałszywą banderą i miał wydany sądowy nakaz zajęcia. Kiedy do gry weszły otwarte działania militarne wobec Wenezueli i zatrzymanie prezydenta Nicolasa Maduro, ruchy tego konkretnego tankowca zaczęły być śledzone w czasie rzeczywistym przez analityków i służby.

Zmiana bandery i ucieczka w stronę Arktyki

Na początku grudnia Amerykanie podjęli próbę przejęcia statku w rejonie Wenezueli. Operację przerwano w ostatniej chwili, gdy jednostka formalnie zmieniła banderę z gujańskiej na rosyjską, a wraz z nią nazwę z Bella 1 na Marinera. Od tego momentu zaczęła się właściwa część pościgu.

Zamiast kontynuować kurs w rejonie Karaibów, tankowiec zawrócił i obrał drogę na wschód. Według danych z systemów śledzących ruch statków Marinera pojawiła się później na północnym Atlantyku, między Wielką Brytanią a Islandią. Równocześnie w rejonie stale obecna była duża jednostka amerykańskiej Straży Przybrzeżnej typu Legend, która trzymała tankowiec pod nieprzerwanym nadzorem.

Nad tym samym obszarem przez kilka dni krążyły samoloty P-8 Poseidon, specjalistyczne maszyny do patroli morskich i poszukiwania okrętów. Pościg nabrał skali wykraczającej poza klasyczne działania straży przybrzeżnej. W praktyce stał się pokazem sił na jednym z najważniejszych akwenów świata.

Rosyjskie okręty, myśliwce i pretensje dyplomatyczne

Reakcja Moskwy była szybka. Według doniesień wysłano w stronę Marinery jednostki Floty Północnej – okręt podwodny i okręty nawodne – z zadaniem doprowadzenia tankowca do portu w Murmańsku i uniemożliwienia abordażu. Rosyjska prasa pisała o samolotach myśliwskich kierowanych w rejon lotów zachodnich maszyn patrolowych, aby utrudnić im poszukiwania rosyjskich okrętów.

Resort spraw zagranicznych Rosji w oficjalnym oświadczeniu twierdził, że Marinera płynie na międzynarodowych wodach, pod rosyjską banderą i w pełnej zgodzie z prawem morskim, a zainteresowanie USA i NATO jednostką jest nieproporcjonalne do jej pokojowego statusu. W tym samym czasie rosyjskie media państwowe publikowały nagrania z pokładu statku, na których widać w oddali amerykański okręt Straży Przybrzeżnej w gęstej mgle.

Abordaż między Szkocją a Islandią

Kulminacja rozgrywki nastąpiła 7 stycznia na północnym Atlantyku. Kiedy rosyjskie okręty były już w drodze, a Marinera nadal kierowała się w stronę Rosji, amerykańskie wojska wspólnie z US Coast Guard zdecydowały się na abordaż. Do szturmu doszło na pełnym morzu, pomiędzy Szkocją a Islandią, zanim rosyjska eskorta zdążyła dołączyć do tankowca.

Dowództwo Europejskie USA (EUCOM) poinformowało, że Bella 1/Marinera została zajęta na północnym Atlantyku na podstawie nakazu amerykańskiego sądu federalnego, po zlokalizowaniu jej przez okręt USCGC Munro. Dla Pentagonu była to część szerszej operacji blokowania dostaw ropy objętej sankcjami wszędzie na świecie, nie tylko w pobliżu samej Wenezueli.

Załoga Marinery nie zgodziła się wcześniej na rutynową kontrolę i kontynuowała kurs w stronę rosyjskich wód. Według źródeł cytowanych przez agencję Reuters w momencie operacji w pobliżu znajdowały się rosyjskie jednostki, w tym okręt podwodny, co zwiększało ryzyko gwałtownej eskalacji. Ostatecznie jednak to Amerykanie jako pierwsi weszli na pokład, zabezpieczając statek jako jednostkę objętą sankcjami i nakazem konfiskaty.

Nie tylko Marinera. Twarde egzekwowanie sankcji

Amerykańskie dowództwa poinformowały także o zatrzymaniu drugiego tankowca – M/T Sophia – operującego na Morzu Karaibskim. Statek ten, pływający pod panamską banderą, również znajdował się na liście sankcyjnej jako element rosyjskiej floty cieni przewożącej ropę powyżej limitu cenowego ustalonego przez państwa G7. Został przejęty na wodach międzynarodowych i eskortowany przez US Coast Guard do USA w celu dalszych decyzji sądowych.

Przeczytaj także:

Bella 1/Marinera i Sophia są kolejnymi jednostkami zatrzymanymi w ramach blokady transportu ropy z państw objętych sankcjami. Wcześniej Amerykanie przejęli m.in. tankowiec Skipper, związany z przewozem irańskiej ropy, oraz jednostkę Centuries z ładunkiem wenezuelskiej ropy kierowanej do Chin. Razem tworzą obraz coraz twardszej polityki wobec statków, które mają pomagać w omijaniu ograniczeń handlowych.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: U.S. European Command / X

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
08.01.2026 06:15
Tagi: RosjaStatkiUSAWojsko
Najnowsze
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA