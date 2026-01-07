Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje

Ładowanie...

O polski kosmodrom zaapelowała firma SpaceForest z Gdyni, która ma na swoim koncie szereg udanych startów własnej rakiety Perun. Sukcesy SpaceForest oraz prace nad innymi rakietami, takimi jak Bursztyn Sieci Badawczej Łukasiewicz czy trzystopniowej rakiety konsorcjum WITU, WZL i GAMRAT, uwypuklają jeden kluczowy problem: brak stałej infrastruktury w kraju.

Obecnie każde odpalenie rakiety w Polsce to skomplikowana operacja logistyczna na poligonie w Ustce. Branża kosmiczna coraz głośniej apeluje o utworzenie stałego polskiego portu kosmicznego. Idealną lokalizacją wydaje się właśnie Ustka i Centralny Poligon Sił Powietrznych, które dysponują odpowiednimi strefami bezpieczeństwa i doświadczoną kadrą.

Sky is the limit

Polska ma potencjał, by przestać być tylko obserwatorem kosmicznego wyścigu, a stać się jego aktywnym uczestnikiem, dostarczającym niezawodną windę do granic kosmosu.

Analizy wskazują, że Polska ma potencjał, aby stać się środkowoeuropejskim centrum lotów suborbitalnych , znacząco przyczyniając się do rozwoju krajowych technologii, w tym rozwiązań podwójnego zastosowania. Naszym celem jest umożliwienie startów polskich rakiet z Polski , wspierając naukowców, instytucje badawcze i firmy w walidacji rozwiązań w rzeczywistych warunkach kosmicznych , w tym w warunkach mikrograwitacji , w fazie startu i w fazie lotu suborbitalnego - napisała firma SpaceForest w komunikacie.

Rakieta Perun na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Fot. SpaceForest

Utworzenie stałego kosmodromu z platformą startową, hangarem i odpowiednim zapleczem energetycznym mogłoby uczynić z Polski środkowoeuropejskie centrum lotów suborbitalnych. To nie tylko prestiż, ale konkretne pieniądze z komercyjnych wynoszeń ładunków dla zagranicznych klientów oraz rozwój technologii tzw. podwójnego zastosowania, kluczowych dla obronności.

Polska w krytycznym momencie

To nie jedyny głos w tej sprawie. Grupa posłów wystąpiła właśnie do ministra obrony narodowej w sprawie utworzenia pierwszego w historii Polski kosmodromu do wynoszenia rakiet suborbitalnych w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

Polska stoi obecnie przed historyczną szansą dołączenia do grona państw, które dysponują własnym ośrodkiem startowym dla rakiet suborbitalnych. Dynamiczny rozwój krajowego sektora kosmicznego, zarówno cywilnego, jak i obronnego, oraz pojawiające się innowacyjne krajowe technologie wymagają stworzenia odpowiedniej, stałej infrastruktury umożliwiającej dostęp do przestrzeni kosmicznej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - napisali Rafał Siemaszko, Henryka Krzywonos-Strycharska, Marek Biernacki, Henryk Szopiński, Adam Krzemiński.

Jedynym miejscem w kraju, które według ekspertów już dziś spełnia warunki techniczne i operacyjne do stworzenia takiej infrastruktury jest Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce (CPSP). To jedyny obszar w Polsce dysponujący strefą powietrzną o statusie „unlimited”, bez górnego limitu wysokości lotów, z pełnym dostępem do bezpiecznego akwenu morskiego umożliwiającego wodowanie i odzysk rakiety.

Rakieta Perun na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Fot. Space Forest

Z materiałów przesłanych przez przedstawicieli firmy SpaceForest wynika jednoznacznie, że w Ustce testowany jest już polski system suborbitalny Perun, obejmujący rakietę, mobilną wyrzutnię, system paliwowy oraz naziemne systemy komunikacji.

Perun umożliwia loty pionowe na wysokość do ok. 150 km z ładunkami badawczymi oraz dzięki sterowaniu trajektorią imitowanie rakiet balistycznych w scenariuszach dual-use, nawet na dystansach poziomych do 80 km.

Regularne starty rakiet od 2027 . są już zakontraktowane w ramach programu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Boost!, gdzie zakłada się co najmniej 4, a docelowo 10 misji rocznie.

Nie możemy czekać trzy lata

Aktualna infrastruktura w Ustce nie pozwala na stałe ulokowanie systemu, co zmusza firmę do każdorazowego transportu z Gdyni - kosztownego, czasochłonnego i utrudniającego sprawne wykonywanie misji. Samo utworzenie kosmodromu w podstawowej formie nie wymaga wielkich nakładów - wystarczyłoby utwardzone miejsce startowe, droga dojazdowa, przyłącze energetyczne, hala serwisowa ok. 300 m2 i zaplecze socjalne. Niestety obecne procedury prawnoadministracyjne uniemożliwiają sprawne przeprowadzenie inwestycji w normalnym trybie, co mogłoby potrwać co najmniej 3 lata - czytamy w interpelacji.

Przedstawiciele nauki (m.in. Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku), media, praktycy biznesu, eksperci oraz polski sektor kosmiczny wskazują, że budowa kosmodromu w Ustce zapewniłaby Polsce unikatową przewagę konkurencyjną w Europie oraz mogłaby stać się impulsem do rozwoju nowej gałęzi gospodarki - kosmicznego transportu suborbitalnego.

Podkreślają także, że rozwój polskiej rakiety suborbitalnej PERUN udowodnił już potrzebę takiego ośrodka, a Ustka jest najlepszym miejscem w Polsce do jego powstania.

Stworzenie kosmodromu nie tylko umożliwiłoby wynoszenie ładunków badawczych i komercyjnych z terytorium RP, ale także zapewniłoby istotne korzyści dla Sił Zbrojnych RP, w tym testowanie radarów i systemów OPL w warunkach lotu realnego obiektu balistycznego, prowadzenie zaawansowanych prób technologii dronowych i sensorów, możliwość symulowania zagrożeń balistycznych z pełną telemetrią w czasie rzeczywistym.

Tego typu inwestycja mogłaby stać się strategiczną specjalizacją Polski i województwa pomorskiego, wzmacniając krajową pozycję w strukturach ESA oraz całej europejskiej, a szerzej również i NATO-wskiej, branży kosmicznej.

Główna ilustracja: Start rakiety Perun na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Fot. SpaceForest

Bogdan Stech 07.01.2026 14:48

