REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze

Jeszcze kilka lat temu ładowanie o mocy 100 W trafiało do najdroższych smartfonów kosztujących kilka tys. zł. Dzisiaj się wszystko zmieniło i nawet tani smartfon za nieco ponad 1000 zł może pochwalić się takim wyróżnikiem.

Albert Żurek
Poco M8 Pro
REKLAMA

Trudno dziś mówić o rewolucjach w świecie smartfonów. Szczególnie w tych najdroższych, w których producenci stawiają na większe liczby: megapiksele, herce, nity, miliampergodziny. Na szczęście od czasu do czasu producenci potrafią nas zaskoczyć i robią to nowym POCO M8 Pro.

REKLAMA

Xiaomi POCO M8 Pro to ładowanie 100 W za nieco ponad 1000 zł

Gonitwa za cyferkami może nie być najbardziej ekscytującym kierunkiem ulepszeń smartfonów, ale zauważcie ciekawą zależność. Do niedawna telefony kosztujące ok. 1500 zł oferowały wsparcie ładowania na poziomie 20-30 W, natomiast w sztandarowych modelach - np. Xiaomi 11T Pro z 2021 r. stosowano 120-watowe ładowanie przewodowe.

Teraz w nowym POCO M8 Pro Xiaomi wprowadził pojemny akumulator węglowo krzemowy 6500 mAh połączony z 100-watowym ładowaniem po kablu. Najważniejsza jest tu jednak cena na poziomie niespełna 1500 zł. Urządzenie w zależności od wersji kosztuje:

  • 8/256 GB - 1499 zł (na start w promocji 1299 zł);
  • 12/512 GB - 1749 zł (w promocji 1549 zł).

Do niedawna w tej półce cenowej mogliśmy liczyć na moc ładowania typu 50-67 W, a w niektórych przypadkach nawet mniej. W tym modelu tak wysoka wartość pozwala na naładowanie akumulatora do pełna w zaledwie 40 min. 

Czytaj też:

Pewnie powiecie, że tak wysoka moc szybko niszczy baterię w telefonie. To nieprawda, ponieważ producent deklaruje żywotność akumulatora do 6 lat, zakładając, że będziemy w pełni rozładowywać i ładować telefon co 1,5 dnia. Ogniwo ma oferować 80 proc. oryginalnej pojemności po 1600 pełnych cyklach. Reszta specyfikacji technicznej tego modelu również robi wrażenie. POCO M8 Pro może pochwalić się:

  • 6,83-calowym zakrzywionym po bokach wyświetlaczem 1,5K CrystalRes Flow AMOLED o jasności do 3200 nitów, odświeżeniu 120 Hz i HDR10+;
  • procesorem Snapdragon 7s Gen 4;
  • 8 lub 12 GB RAM, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej;
  • aparatem głównym 50 Mpix z OIS;
  • apartem przednim 32 Mpix; 
  • wodoszczelnością IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Oprócz bardziej zaawansowanego POCO M8 Pro jest też zwykły M8 w cenie zaczynającej się od 1099 zł (w promocji 949 zł). Sprzęt oferuje 6,77-calowy ekran AMOLED, procesor Snapdragon 6 Gen 3, aparat przedni 50 Mpix, akumulator 5520 mAh i ładowanie o mocy 45 W.

REKLAMA

Mimo wszystko to M8 Pro jest tu gwiazdą - wsparcie ładowania o mocy 100 W w telefonie za nieco ponad 1000 zł robi wrażenie. Zasilacz jednak będziecie musieli zakupić osobno. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
08.01.2026 13:10
Tagi: AndroidSmartfony
Najnowsze
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA