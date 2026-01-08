Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze

Ładowanie...

Trudno dziś mówić o rewolucjach w świecie smartfonów. Szczególnie w tych najdroższych, w których producenci stawiają na większe liczby: megapiksele, herce, nity, miliampergodziny. Na szczęście od czasu do czasu producenci potrafią nas zaskoczyć i robią to nowym POCO M8 Pro.

Xiaomi POCO M8 Pro to ładowanie 100 W za nieco ponad 1000 zł

Gonitwa za cyferkami może nie być najbardziej ekscytującym kierunkiem ulepszeń smartfonów, ale zauważcie ciekawą zależność. Do niedawna telefony kosztujące ok. 1500 zł oferowały wsparcie ładowania na poziomie 20-30 W, natomiast w sztandarowych modelach - np. Xiaomi 11T Pro z 2021 r. stosowano 120-watowe ładowanie przewodowe.

Teraz w nowym POCO M8 Pro Xiaomi wprowadził pojemny akumulator węglowo krzemowy 6500 mAh połączony z 100-watowym ładowaniem po kablu. Najważniejsza jest tu jednak cena na poziomie niespełna 1500 zł. Urządzenie w zależności od wersji kosztuje:

8/256 GB - 1499 zł (na start w promocji 1299 zł);

12/512 GB - 1749 zł (w promocji 1549 zł).

Do niedawna w tej półce cenowej mogliśmy liczyć na moc ładowania typu 50-67 W, a w niektórych przypadkach nawet mniej. W tym modelu tak wysoka wartość pozwala na naładowanie akumulatora do pełna w zaledwie 40 min.

Pewnie powiecie, że tak wysoka moc szybko niszczy baterię w telefonie. To nieprawda, ponieważ producent deklaruje żywotność akumulatora do 6 lat, zakładając, że będziemy w pełni rozładowywać i ładować telefon co 1,5 dnia. Ogniwo ma oferować 80 proc. oryginalnej pojemności po 1600 pełnych cyklach. Reszta specyfikacji technicznej tego modelu również robi wrażenie. POCO M8 Pro może pochwalić się:

6,83-calowym zakrzywionym po bokach wyświetlaczem 1,5K CrystalRes Flow AMOLED o jasności do 3200 nitów, odświeżeniu 120 Hz i HDR10+;

procesorem Snapdragon 7s Gen 4;

8 lub 12 GB RAM, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej;

aparatem głównym 50 Mpix z OIS;

apartem przednim 32 Mpix;

wodoszczelnością IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Oprócz bardziej zaawansowanego POCO M8 Pro jest też zwykły M8 w cenie zaczynającej się od 1099 zł (w promocji 949 zł). Sprzęt oferuje 6,77-calowy ekran AMOLED, procesor Snapdragon 6 Gen 3, aparat przedni 50 Mpix, akumulator 5520 mAh i ładowanie o mocy 45 W.

Mimo wszystko to M8 Pro jest tu gwiazdą - wsparcie ładowania o mocy 100 W w telefonie za nieco ponad 1000 zł robi wrażenie. Zasilacz jednak będziecie musieli zakupić osobno.

Albert Żurek 08.01.2026 13:10

