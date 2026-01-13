REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska buduje Legion Medyczny. To rezerwa, gdy wszystko pójdzie źle

MON uruchamia Legion Medyczny. Do programu mogą dołączyć lekarze, ratownicy, pielęgniarki, ale też cywile bez munduru.

Marcin Kusz
Legion Medyczny rusza. Wojsko wyciąga rękę po cywilnych lekarzy
REKLAMA

Ministerstwo Obrony Narodowej robi kolejny krok w stronę powszechnej gotowości. Po Wojskach Medycznych przyszedł czas na Legion Medyczny – nowy program, który ma ściągnąć do współpracy nie tylko lekarzy w mundurach, ale całe cywilne środowisko medyczne i tych, którzy po prostu chcą być przydatni w kryzysie. Od wolontariuszy bez doświadczenia wojskowego, po oficerów rezerwy – MON rozkłada wachlarz 10 ścieżek zaangażowania.

REKLAMA

Legion Medyczny to odpowiedź na nowe czasy

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił start Legionu Medycznego. To nie jest kolejna kampania promocyjna wojska, ale próba zbudowania stałej, uporządkowanej rezerwy medyków, którą państwo będzie mogło wezwać do działania, gdy coś pójdzie naprawdę źle – od wojny, przez katastrofy naturalne, po kolejną epidemię.

Program ma być pomostem między systemem ochrony zdrowia a Siłami Zbrojnymi RP. Legion Medyczny ma rejestrować chętnych, szkolić ich w medycynie pola walki, organizować ćwiczenia i tworzyć regionalne centra gotowości. Całość opiera się na dobrowolności i partnerstwie z uczelniami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, a nie na obowiązkowych powołaniach.

MON buduje w ten sposób kolejny element przebudowy systemu. Od września 2025 r. działa już nowy, odrębny rodzaj sił zbrojnych – Wojska Medyczne – z dowództwem w Krakowie. Legion ma być dla nich zapleczem: bazą ludzi, których da się szybko włączyć w działania, gdy regularne struktury nie wystarczą.

Nie tylko lekarze. Kto ma trafić do Legionu?

Choć nazwa sugeruje elitarną formację lekarzy, założenie jest inne. Program ma być możliwie szeroki. W pierwszym rzędzie MON zaprasza klasyczny biały personel – lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Ale na tym się nie kończy. W oficjalnych materiałach jasno wskazano, że w strukturach Legionu znajdzie się miejsce także dla osób z kompetencjami niemedycznymi: logistyków, analityków, prawników, informatyków, ludzi od organizacji i zarządzania kryzysowego. W sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej potrzeba nie tylko tych, którzy zakładają opatrunki, ale i tych, którzy potrafią zaplanować ewakuację, rozpisać dyżury, ogarnąć transport i system informatyczny.

Program ma też wyjść do osób, które w ogóle nie planują kariery wojskowej, ale chcą być gdzieś w systemie. Stąd ścieżka służby bez munduru – dla tych, którzy są gotowi pomagać przy logistyce, organizacji szkoleń czy działaniach informacyjnych, bez składania przysięgi i wpisywania do rezerwy.

Od służby bez munduru po oficera rezerwy

Legion Medyczny to nie jednostka, lecz cała struktura zaangażowania, rozpisana na 10 ścieżek, które odpowiadają na różne poziomy gotowości, kompetencji i ambicji. Są wśród nich formy symboliczne, jak Służba bez munduru dla osób wspierających zaplecze, ale i opcje wstąpienia do armii – od przysięgi po kurs oficerski.

Projekt łączy świat cywilny i wojskowy: pozwala lekarzom dołączyć do rezerwy, a ekspertom doradzać w tworzeniu wojskowych procedur medycznych. Całość uzupełniają kursy specjalistyczne, wspólne szkolenia z cywilnymi szpitalami i ścieżki interwencyjne dla tych, którzy chcą pomagać w sytuacjach kryzysowych – w kraju i poza jego granicami.

Co z tego ma państwo, a co z tego mają uczestnicy?

Z perspektywy państwa Legion Medyczny ma być odpowiedzią na chaos, który mógłby powstać w chwili kryzysu. Zamiast gorączkowo szukać lekarzy na telefon i improwizować ich przydziały, MON chce zawczasu zbudować sieć ludzi z jasno przypisanymi kompetencjami i choćby podstawowym przygotowaniem wojskowym.

Przeczytaj także:

Dla uczestników to szansa nie tylko na rozwój, lecz także na poczucie sprawczości – wielu z nich po raz pierwszy zetknie się z mundurem, inni uporządkują swój status w strukturze obronnej. Dla resortu to również próba zbudowania przekonania, że zdrowie w sytuacji zagrożenia to nie tylko sprawa służby zdrowia, ale wspólna odpowiedzialność. Właśnie dlatego tak mocny nacisk położono na dobrowolność, otwartość i partnerską formułę współpracy – bez przymusu, ale z konkretną ofertą działania.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych; Canva

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
13.01.2026 06:23
Tagi: lekarzeministerstwo obrony narodowejpolskaWojsko
Najnowsze
6:12
Martwa gwiazda ma tajemniczy silnik. Według nauki nie powinien istnieć
Aktualizacja: 2026-01-13T06:12:00+01:00
6:01
Czarny rynek broni rośnie przy Polsce. Bo broń schodzi lepiej niż narkotyki
Aktualizacja: 2026-01-13T06:01:00+01:00
21:10
Ukrainka na polskim lotnisku napisała "bomba" na czole. I było bombowo
Aktualizacja: 2026-01-12T21:10:08+01:00
20:38
Android 17 ukryje wiadomości od kochanki. Na iPhonie to klasyka
Aktualizacja: 2026-01-12T20:38:13+01:00
20:19
Apple jest królem smartfonów. Musisz się z tym pogodzić, ma to w Exelu
Aktualizacja: 2026-01-12T20:19:06+01:00
19:45
UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują
Aktualizacja: 2026-01-12T19:45:33+01:00
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
6:38
Robot sprzątający dla Dartha Vadera. 3i S10 Ultra wygląda jakby pochodził z Gwiazdy Śmierci
Aktualizacja: 2026-01-12T06:38:49+01:00
6:20
Awaryjny powrót z ISS z pomocą Space X. Znamy harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-12T06:20:00+01:00
6:10
Chiny, Rosja i Iran ćwiczą razem na morzu. Coś się szykuje
Aktualizacja: 2026-01-12T06:10:00+01:00
6:00
Pandora ma zrobić to, czego nie potrafi Webb. Mały teleskop z ważną misją
Aktualizacja: 2026-01-12T06:00:00+01:00
16:20
Cierpliwość popłaca. Warto wystawić się na tę nieprzyjemność
Aktualizacja: 2026-01-11T16:20:00+01:00
16:10
Polskie lotnisko jest pośmiewiskiem. Ma to zmienić technologia
Aktualizacja: 2026-01-11T16:10:00+01:00
16:00
Teorie spiskowe wyskakują nawet z lodówki. Może w końcu dojdą do ściany 
Aktualizacja: 2026-01-11T16:00:00+01:00
11:13
Kometa 3I/Atlas to dopiero początek. W naszą stronę lecą dziesiątki takich obiektów
Aktualizacja: 2026-01-11T11:13:37+01:00
7:50
iPhone 17e? Przewidujemy cenę i specyfikację na podstawie iPhone'a 16e
Aktualizacja: 2026-01-11T07:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA