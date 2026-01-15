Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta

Ładowanie...

Zamówienia na sprzęt dla Wojska Polskiego, liczone w setkach milionów złotych, znalazły się pod lupą prokuratury. Jak ustalili autorzy podcastu W związku ze śledztwem, 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie kilku kontraktów podpisanych przez Agencję Uzbrojenia. Część z nich zawierano jeszcze przed zmianą władzy, ale w zawiadomieniu pojawiają się też umowy z lat 2024 i 2025.

REKLAMA

W centrum zainteresowania… mosty

Jak czytamy na łamach Radio ZET, na obecnym etapie śledczy koncentrują się przede wszystkim na jednym, konkretnym kontrakcie. Chodzi o umowę z 11 października 2023 r. na dostawę 43 mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym Daglezja, wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym.

Kontrakt zawarto między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, a konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM. To sprzęt, który ma umożliwić wojsku szybkie pokonywanie przeszkód terenowych i wodnych.

Prokuratura sprawdza jednak, czy przy zawieraniu umowy doszło do nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych lub wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Postępowanie toczy się w kierunku art. 296 par. 1 kodeksu karnego, który przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za działanie na szkodę spółki lub instytucji, na rzecz której działa urzędnik czy menedżer.

Od anonimowego zawiadomienia do postępowania sprawdzającego

Początkiem sprawy miało być zawiadomienie złożone 23 października ubiegłego roku przez anonimową osobę prywatną. Dokument trafił najpierw do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To przeprowadziło wstępne czynności i przekazało materiały do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik tej jednostki, prokurator Piotr Skiba, potwierdza, że prowadzone jest postępowanie sprawdzające w zakresie różnych czynów dotyczących postępowania przetargowego zakończonego zawarciem umowy na mosty Daglezja. Zaznacza jednocześnie, że prokuratura analizuje materiał dowodowy pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.

Według ustaleń dziennikarzy, w zawiadomieniu znalazły się też wątki dotyczące nowszych umów zawieranych przez Agencję Uzbrojenia już po zmianie władzy. Prokuratura na razie oficjalnie skupia się na kontrakcie z 2023 r., ale zakres analiz może być szerszy.

Co dalej z kontraktami dla armii?

Postępowanie sprawdzające to etap, na którym śledczy weryfikują, czy istnieją podstawy do wszczęcia pełnego śledztwa. Prokuratorzy zbierają dokumenty, analizują przetargi, mogą przesłuchiwać świadków i zlecać opinie biegłym. Jeśli uznają, że doszło do przestępstwa, formalnie wszczynają dochodzenie i stawiają pierwsze zarzuty konkretnym osobom.

Na razie nie ma informacji o decyzjach w tej sprawie ani o ewentualnym zawieszeniu realizacji kontraktów. To ważne, bo armia czeka na nowe mosty i inne elementy wyposażenia, a w tle są wielomiliardowe programy modernizacji technicznej.

Przeczytaj także:

Sprawa mostów Daglezja i pozostałych umów badanych przez prokuraturę może stać się jednym z pierwszych poważnych testów przejrzystości zamówień zbrojeniowych po politycznej zmianie w Polsce. Dla podatników stawką są nie tylko ogromne pieniądze, ale też zaufanie do tego, że sprzęt kupowany dla wojska powstaje w procedurach wolnych od zakulisowych nacisków i konfliktu interesów.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Wojsko Polskie

REKLAMA

Marcin Kusz 15.01.2026 21:17

Ładowanie...