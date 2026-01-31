Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu

Ładowanie...

Narodowe Biuro Rozpoznawczo‑Informacyjne (NRO) zdecydowało się uchylić rąbka tajemnicy wokół jednego z najbardziej enigmatycznych programów zimnej wojny. Po ponad pół wieku milczenia Stany Zjednoczone ujawniły szczegóły dotyczące JUMPSEAT - serii ośmiu satelitów SIGINT, które przez trzy dekady prowadziły nieprzerwaną operację nasłuchową nad terytorium ZSRR.

REKLAMA

Zimna wojna wchodzi na orbitę

Pod koniec lat 60. amerykański wywiad satelitarny był już dojrzałą, choć wciąż rozwijającą się dziedziną. Programy GRAB i POPPY - pierwsze satelity SIGINT na niskiej orbicie - potrafiły przechwytywać sygnały radiowe nad kluczowymi obszarami Związku Radzieckiego. Problem polegał na tym, że satelity LEO przelatywały nad celem w ciągu kilku minut. Dla analityków NSA i NRO było jasne: aby zrozumieć radziecką doktrynę trzeba czegoś więcej.

Czytaj też:

Tak narodził się projekt EARPOP - ambitne przedsięwzięcie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, które miało stworzyć satelitę zdolnego do wielogodzinnego nasłuchu radarów, łączności wojskowej i emisji elektronicznych nad północnymi rubieżami ZSRR. Odpowiedzią był JUMPSEAT - pierwszy amerykański satelita SIGINT umieszczony na orbicie Molniya.

Większość satelitów, które znamy z codzienności - od telekomunikacyjnych po meteorologiczne - porusza się po orbitach niemal kołowych. JUMPSEAT działał inaczej. Wykorzystywał orbitę Molniya, czyli wysoce eliptyczną trajektorię o parametrach:

perygeum: ok. 620 km

apogeum: ok. 40 tys. km

okres orbitalny: 12 godz.

inklinacja: 63°

To rozwiązanie było genialne w swojej prostocie. W apogeum satelita porusza się bardzo wolno, wisząc nad północną półkulą nawet przez 8 godz. Dla Stanów Zjednoczonych oznaczało to możliwość prowadzenia ciągłego nasłuchu nad Arktyką, Syberią i północnymi systemami radarowymi ZSRR - obszarami, które z perspektywy zimnej wojny były absolutnie kluczowe.

Orbita Molniya

Sama koncepcja orbity Molniya była radziecka. To jeden z nielicznych przypadków, w których Stany Zjednoczone świadomie skopiowały rozwiązanie technologiczne swojego geopolitycznego przeciwnika - i zrobiły to lepiej.

Co kryło się na pokładzie JUMPSEAT?

Satelita JUMPSEAT

Według odtajnionych dokumentów NRO każdy satelita JUMPSEAT ważył ok. 700 kg i rozkładał w przestrzeni 13‑metrową antenę radiową. Dziś taki rozmiar nie robi już wrażenia, ale w latach 70. była to konstrukcja wyprzedzająca swoje czasy.

JUMPSEAT nie robił zdjęć. On słuchał. I to bardzo uważnie.

Zbierał trzy kluczowe typy danych:

COMINT - przechwytywanie komunikacji wojskowej, łączności radiowej, meldunków operacyjnych. FISINT - dane telemetryczne z testów rakiet, radarów i systemów naprowadzania. Elektroniczny porządek bitwy - mapowanie rozmieszczenia i parametrów pracy radzieckich systemów obronnych.

Aby utrzymać stabilność anteny satelita wykorzystywał wirującą sekcję działającą jak żyroskop. Zebrane dane trafiały następnie do analityków NRO, NSA i Departamentu Obrony, gdzie były przetwarzane w informacje wywiadowcze najwyższej wagi.

Dlaczego odtajniono JUMPSEAT dopiero teraz?

JUMPSEAT nie był tajny dlatego, że był technologicznie niezwykły. Tajny był dlatego, że ujawniał metody działania amerykańskiego wywiadu. Przez trzy dekady istnienie samego NRO było utajnione - Kongres nie wiedział, że taka instytucja w ogóle istnieje.

Dopiero memorandum podpisane 4 grudnia 2025 r. przez dyrektora NRO Christophera J. Scolese’a otworzyło drogę do częściowej deklasyfikacji. Oficjalny powód? Program jest już historyczny, a współczesne systemy - w tym komercyjne konstelacje satelitarne - dawno go przeskoczyły.

Satelita JUMPSEAT

Program nie powstał w próżni. Poprzedziły go wspomniane wyżej GRAB, POPPY i PARCAE - wszystkie operujące na niskiej orbicie. JUMPSEAT był pierwszym, który przeniósł SIGINT na orbitę eliptyczną.

Jego sukces doprowadził do powstania programu TRUMPET w latach 90. - satelitów dziesięciokrotnie cięższych, wyposażonych m.in. w sensory systemu SBIRS, czyli kosmicznego komponentu amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Równolegle rozwijała się linia satelitów optycznych KEYHOLE (KH‑11), które jako pierwsze umożliwiły przesyłanie zdjęć w czasie rzeczywistym. Co fascynujące, jedna z jednostek KH‑11 wystrzelona w 1976 r. wciąż ma być aktywna.

Długa służba w cieniu

Pierwszy JUMPSEAT wystartował w 1971 r. z bazy Vandenberg. Ostatni - ósmy - w lutym 1987 r. Ale to nie koniec historii. Satelity działały operacyjnie aż do 2006 r., a w ostatnich latach pełniły funkcję przekaźników w tzw. trybie transponderowym.

Oznacza to, że niektóre z nich spędziły na orbicie ponad 35 lat - imponujący wynik jak na konstrukcję o masie 700 kg i technologii z lat 70.

Tajemnice, które wciąż pozostają w cieniu

Choć NRO ujawniło część informacji to wiele elementów programu nadal pozostaje utajnionych. Niezależni analitycy orbitalni sugerują, że JUMPSEAT mógł być szczególnie ukierunkowany na radary wczesnego ostrzegania na północy ZSRR, ale oficjalnych potwierdzeń brak.

Satelita JUMPSEAT

To typowe dla świata wywiadu satelitarnego: deklasyfikacja nigdy nie jest pełna. Ujawnia się tyle, ile można - i tylko tyle, ile nie zaszkodzi współczesnym operacjom.

Koniec epoki, początek następnej

JUMPSEAT udowodnił, że odpowiednio zaprojektowana orbita może być równie ważna jak sam ładunek satelity. To właśnie geometryczne dopasowanie trajektorii do geopolityki dało Stanom Zjednoczonym przewagę, której nie dało się osiągnąć żadnym innym środkiem.

Dziś, niemal sześć dekad po pierwszym starcie JUMPSEAT‑a, Stany Zjednoczone operują konstelacjami satelitów zwiadowczych zdolnych do niemal ciągłej obserwacji całej planety. To, co w latach 70. było futurystyczną ambicją - a czasem wręcz politycznym marzeniem - stało się codziennością. W czasach JUMPSEAT‑a jeden satelita na orbicie był powodem do dumy. W epoce konstelacji liczy się skala, redundancja i zdolność do natychmiastowej reakcji.

Satelita JUMPSEAT

Ale deklasyfikacja JUMPSEAT‑a to coś więcej niż techniczna ciekawostka. To symbol końca epoki, w której dostęp do kosmicznych technologii szpiegowskich był zarezerwowany wyłącznie dla supermocarstw. W tamtych czasach każdy projekt tego typu był narodowym przedsięwzięciem, ocenianym przez pryzmat bezpieczeństwa, kosztów i ryzyka politycznego. Dziś, gdy prywatne firmy wynoszą na orbitę setki satelitów rocznie, a możliwości obserwacyjne stają się coraz bardziej powszechne, historia JUMPSEAT‑a przypomina, jak potężnym narzędziem może być technologia - i jak odpowiedzialnie trzeba ją wykorzystywać.

To również przypomnienie, że każdy przełom ma swoją cenę. JUMPSEAT otworzył drogę do nowoczesnego SIGINT‑u orbitalnego, ale jednocześnie zapoczątkował czasy, w których granice prywatności, suwerenności i kontroli informacji stały się bardziej płynne niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiejsze systemy są potężniejsze, szybsze i bardziej autonomiczne, ale ich fundamenty - zarówno technologiczne, jak i etyczne - powstały właśnie wtedy, gdy JUMPSEAT po raz pierwszy zawisł nad północnymi rubieżami ZSRR.

REKLAMA

Deklasując program po 55 latach Stany Zjednoczone nie tylko zamykają rozdział zimnowojennego wywiadu. Otwierają również przestrzeń do refleksji nad tym jak wygląda przyszłość satelitów zwiadowczych w świecie, w którym kosmos przestał być domeną wyłącznie państw, a stał się areną globalnej konkurencji technologicznej.

REKLAMA

Maciej Gajewski 31.01.2026 16:30

Ładowanie...