iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze

iRobot ma nowego właściciela po latach strat i spadającej sprzedaży. Przejęcie przez chińskie Picea ma zapewnić firmie płynność i zatrzymać erozję pozycji marki na rynku robotów sprzątających.

Malwina Kuśmierek
Twórca Roomby sprzedany. Chiński kapitał ratuje iRobota
Po prawie czterech latach stania na granicy bankructwa, do amerykańskiego iRobota wreszcie uśmiechnął się los - a przynajmniej taką mamy nadzieję. Bowiem producent kultowych robotów sprzątających Roomba znalazł nabywcę i formalnie wychodzi z najpoważniejszego kryzysu w swojej ponad 30-letniej historii.

Przejęcie iRobota domyka kryzys. Twórca Roomby trafia w chińskie ręce

iRobot poinformował o sfinalizowaniu strategicznej transakcji z chińską firmą Shenzhen PICEA Robotics, która - poprzez spółki Picea i Santrum Hong Kong - przejęła 100 proc. udziałów w amerykańskiej spółce. Transakcja została zamknięta 23 stycznia i kończy sądowy proces restrukturyzacji w trybie Chapter 11. iRobot wychodzi z niego jako firma prywatna, z nowym właścicielem i - według własnych deklaracji - ustabilizowaną sytuacją finansową.

To przełomowy moment dla spółki, która jeszcze jesienią otwarcie ostrzegała inwestorów, że kończy jej się gotówka i bez pilnego zastrzyku kapitału może nie przetrwać kolejnych kilku miesięcy. Spadające przychody, kurczące się rezerwy finansowe i rosnąca presja ze strony chińskiej konkurencji sprawiły, że przyszłość producenta Roomb stanęła pod dużym znakiem zapytania - także z perspektywy milionów użytkowników obawiających się o los chmurowych funkcji swoich urządzeń.

Chiński inwestor nie jest jednak dla iRobota podmiotem z zewnątrz. Picea od 2023 roku pełniła rolę strategicznego partnera firmy, odpowiadając za produkcję kontraktową oraz zapewniając finansowanie jako główny, zabezpieczony kredytodawca. W trakcie restrukturyzacji to właśnie Picea dostarczała spółce płynność niezbędną do utrzymania bieżącej działalności, obsługi klientów i realizacji zamówień.

- Wchodzimy w nowy rozdział z silnymi fundamentami i nową energią - przekonuje Gary Cohen, dyrektor generalny iRobota, cytowany w komunikacie prasowym. Zarząd firmy podkreśla, że przejęcie ma umożliwić dalsze inwestycje w rozwój kolejnej generacji robotów sprzątających oraz odbudowę pozycji marki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku smart home.

Jednym z kluczowych elementów ogłoszonej transakcji jest kwestia danych użytkowników, od lat budząca szczególne zainteresowanie organów regulujących rynek - zwłaszcza w kontekście przejęć amerykańskich firm technologicznych przez podmioty z Chin. iRobot zapowiedział powołanie odrębnej spółki zależnej iRobot Safe, z siedzibą w USA, odpowiedzialnej wyłącznie za ochronę i zarządzanie danymi konsumentów. Ma ona działać pod nadzorem niezależnej rady dyrektorów złożonej z obywateli Stanów Zjednoczonych oraz inspektora bezpieczeństwa danych, co ma zapewnić wyraźny rozdział między zagraniczną strukturą właścicielską a danymi użytkowników na całym świecie - także w Europie i w Polsce.

Firma zapewnia również, że mimo zmiany właściciela zachowa amerykański charakter. Siedziba główna pozostaje w Massachusetts, a kluczowe zespoły - inżynieria, rozwój produktów i marketing - nadal będą działać w USA. Z perspektywy klientów oznacza to ciągłość wsparcia, funkcjonowanie aplikacji oraz dalszy rozwój ekosystemu urządzeń.

Czy chiński właściciel okaże się dla iRobota wybawieniem, a nie tylko ostatnią deską ratunku? Tego jeszcze nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że firma, która nauczyła nasze podłogi sprzątać się same, dostała kolejną szansę na posprzątanie własnych problemów - tym razem z kapitałem i zapleczem produkcyjnym jednego z największych graczy na globalnym rynku robotów sprzątających.

Z robotami sprzątającymi jesteśmy na "ty":

28.01.2026 15:00
Tagi: iRobotOdkurzaczerobot odkurzającyRobot sprzątajacyRoomba
