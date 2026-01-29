REKLAMA
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime

Amazon udostępnił Fallouta za darmo - i to poza Prime Video. Cały pierwszy sezon dostępny jest na YouTubie.

Malwina Kuśmierek
Amazon udostępnia Fallouta na YouTube
Widziałeś już pierwszy sezon Fallouta? Jeszcze nie? Nic straconego - Amazon właśnie zrzucił prawdziwą bombę. Przed finałem drugiego sezonu Fallout cały debiutancki sezon serialu trafił za darmo na YouTubie, dając widzom ostatnią szansę na nadrobienie historii bez sięgania po subskrypcję, która ostatnio zdrożała.

Pierwszy sezon Fallouta za darmo na YouTubie

Nietypowe zagranie ze strony Amazonu jest bezpośrednio powiązane z nadchodzącym finałem sezonu drugiego, zaplanowanym na 3 lutego 2026 r. Amazon zdecydował się udostępnić wszystkie osiem odcinków pierwszego sezonu na oficjalnych kanałach Prime Video w serwisie YouTube. W zależności od regionu serial pojawia się stopniowo lub - jak w niektórych krajach - od razu w komplecie.

W Polsce pierwsze odcinki są już dostępne na kanale Amazon Prime Video, a kolejne mają być dokładane w najbliższych dniach. Czas na obejrzenie całości bez opłat jest ograniczony - dostęp do odcinków na YouTubie ma wygasnąć 12 lutego rano. To wyraźny sygnał, że celem akcji jest szybkie podbicie zainteresowania przed finałem i dotarcie do widzów, którzy do tej pory omijali serial.

"Fallout" to aktorska adaptacja kultowej serii gier Bethesdy, osadzona w postapokaliptycznym świecie po nuklearnej zagładzie. Pierwszy sezon zebrał bardzo wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów, co pomogło mu stać się jednym z największych serialowych hitów Amazonu w 2025 r. Drugi sezon jest już emitowany w Prime Video, a finałowy odcinek ma domknąć wątki rozwijane od początku stycznia.

Darmowa premiera na YouTubie to rzadki ruch w przypadku tak dużej produkcji, ale wszystko wskazuje na to, że Amazon traktuje "Fallouta" jako jedną z kluczowych marek w swoim serialowym portfolio - obok kolejnych adaptacji gier, które są już w przygotowaniu.

Więcej na temat serialowej adaptacji Fallouta:

Malwina Kuśmierek
29.01.2026 16:06
Tagi: Amazon PrimeFalloutseriale
