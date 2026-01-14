REKLAMA
Amazon podniósł ceny Prime w Polsce. Zostajesz, czy odchodzisz do Allegro?

Amazon Prime drożeje po latach utrzymywania jednej z najniższych cen na rynku. Firma zaczęła rozsyłać maile, w których informuje użytkowników o nowej cenie i konieczności podjęcia decyzji.

Malwina Kuśmierek
Podwyżka cen Amazon Prime w Polsce
Amazon Prime to jedna z tych subskrypcji, które wydawały się "okradać" firmę - za jedynie 49 zł rocznie otrzymywaliśmy rok darmowych dostaw i zwrotów na wszystkie zamówienia, niezależnie od ich wartości, a także dostęp do Amazon Prime Video oraz dodatkowe korzyści, takie jak ekskluzywne zniżki podczas Prime Day.

Używam tu celowo czasu przeszłego, ponieważ Amazon właśnie zaczął informować polskich użytkowników o pierwszej w historii podwyżce cen Prime w Polsce.

Amazon Prime drożeje w Polsce. Sprawdź skrzynkę mailową

Amazon zaktualizował stronę pomocy o nowy cennik już pod koniec grudnia, jednak dopiero teraz do Polacy zaczęli otrzymywać informacje o nadchodzących podwyżkach bezpośrednio drogą mailową. W wiadomościach firma informuje, że roczna subskrypcja Amazon Prime wzrośnie z 49 zł do 69 zł, a miesięczna opłata wyniesie 15,50 zł zamiast dotychczasowych 10,99 zł. Zmiany obejmują zarówno nowych, jak i obecnych użytkowników, przy czym ci drudzy muszą zaakceptować nowe warunki, aby zachować ciągłość usługi.

Wiadomości o podwyżce cen Amazon Prime trafiły także na nasze prywatne skrzynki mailowe

Z treści maili wynika jasno, że brak reakcji ze strony użytkownika spowoduje automatyczne wygaśnięcie subskrypcji po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Po kliknięciu w link prowadzący do szczegółów oferty konieczne jest potwierdzenie nowej ceny - w przeciwnym razie dostęp do Prime Video, darmowych dostaw czy Prime Gaming zostanie zablokowany.

Podwyżka Amazon Prime to nie taki wielki dramat

Choć skala podwyżki jest zauważalna, Amazon nie zmienia zawartości pakietu. W ramach Amazon Prime nadal dostępne są darmowe dostawy oznaczonych produktów, serwis VOD Prime Video, gry w chmurze w Amazon Luna oraz comiesięczne darmowe tytuły do odebrania. W praktyce oznacza to, że mimo wzrostu ceny o 20 zł rocznie, oferta wciąż pozostaje jedną z najtańszych subskrypcji tego typu na polskim rynku.

Pod względem zakupowym może konkurować z Allegro Smart, które kosztuje 59,90 zł rocznie. Z kolei pod względem cen streamingu Prime Video za 69 zł/rok nadal pozostaje niekwestionowanym królem - najniższa opłata u największego giganta, czyli Netflixa, wynosi obecnie 33 zł miesięcznie, Disney Plus 34,99 zł, a HBO Max 29,99 zł. 

Teraz decyzja należy do abonentów - zaakceptować droższy Prime albo zrezygnować z usługi. My na Spider's Web zaciskamy zęby i dajemy Amazonowi 20 zł więcej, bo Prime to nadal bardzo opłacalna subskrypcja. Być może kolejna, hipotetyczna podwyżka zmieni nasze zdanie.

14.01.2026
