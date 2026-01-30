Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła

Ładowanie...

Fallout 76 na premierę był radioaktywnym dramatem. Do teraz mam nerwobóle po tamtym doświadczeniu. Świat gry był pusty. Budowane konstrukcje znikały. Brakowało podstawowych rozwiązań obecnych od dekad w grach sieciowych. Twórcy skoczyli na główkę w zupełnie nowy gatunek, ale okazało się, że w basenie nie ma wody. Na szczęście teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Co może sprawdzić każdy z was, za darmo.

Fallout 76 za darmo na Steam. Czasowa promocja z okazji finału serialu Amazona.

Amazon pompuje atmosferę przed wielkim finałem drugiego sezonu serialu Fallout. Z tej okazji cały pierwszy sezon można zobaczyć za darmo na YouTube, tak samo jak pierwsze dwa odcinki nowej serii. Na tym nie koniec atrakcji. Fallout 76 właśnie stał się darmowy na Steam. Bezpłatna rozgrywka jest możliwa do 5 lutego 2026. To duża gratka, bo w grze znajduje się wiele kultowych miejscówek, także tych obecnych w serialu.

Aby zagrać za darmo w Fallout 76, wystarczy odwiedzić kartę produktową gry na Steam, a następnie dodać tytuł do biblioteki. Następnie pobieramy produkcję i gotowe, możemy wskakiwać w świat radioaktywnych Appalachów. Trzeba tylko pamiętać, że gra pozostaje darmowa do 5 lutego. Po tym okresie możecie albo ją nabyć, albo usunąć z dysku. Aktualna cena tego tytułu (bazowa wersja) to około cztery dyszki.

Warto dać szansę. Fallout 76 pięknie się zmienił na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Gra była fatalna na premierę. Prawdziwy koszmar. Od tamtego czasu jest jednak wyłącznie lepiej. Jedną z największych zmian było wprowadzenie do otwartego świata postaci NPC z prawdziwego zdarzenia. Teraz aż trudno uwierzyć, że nie było ich na premierę. Z NPC możemy rozmawiać, bierzemy od nich zadania, a także handlujemy z nimi. Nienaturalna pustka znikła na dobre.

Później w Fallout 76 pojawiły się frakcje z unikalnymi zestawami zadań. W tym doskonale znane Bractwo Stali w swoich bojowych pancerzach. Twórcy zaczęli też wypuszczać gracza poza dobrze znany obszar Appalachów, na dalekie ekspedycje. W tym do kultowej lokacji The Pitt. W końcu pojawiła się także możliwość posiadania kilku baz, w różnych miejscach otwartego świata.

Dwa lata temu wprowadzono zupełnie nowy obszar – Atlantic City – przypominający nieco Nowe Vegas. Nie zabrakło też nowej krypty oraz zupełnie nowej linii fabularnej. Z kolei rok temu Fallout 76 powiększył się o gigantyczny region Ohio oraz kolejną kampanię fabularną. Z kolei pod maską gra doczekała się ulepszeń pozwalających uruchamiać ją na nowszych konsolach w 60 klatkach na sekundę.

Wisienką na torcie jest możliwość grania jako Ghul, co spodoba się wielu fanom niezłego serialu. Ponadto F76 otrzymał tonę pomniejszych ulepszeń i nowości, jak wędkarstwo, sojusznicy w bazach, gotowe buildy postaci do ustawienia czy nowe bronie oraz pancerze. Łącznie prawie sześć lat poprawek. Dzięki nim odbiór Fallout 76 uległ znaczącej zmianie. O czym możecie yetaz przekonać się na własnej skórze, za darmoszkę.

Szymon Radzewicz 30.01.2026 17:28

