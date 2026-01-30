REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech /
  3. Technologie
  4. Gry

Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła

Fallout 76 jest do zgarnięcia za darmo na Steam. Produkcja pozostaje darmowa do piątego lutego, promując w ten sposób finał serialu na platformie Amazon Prime Video. Warto pobrać i odpalić, bo gra pięknie się zmieniła na przestrzeni kilku lat.

Szymon Radzewicz
Fallout 76 za darmo na Steam
REKLAMA

Fallout 76 na premierę był radioaktywnym dramatem. Do teraz mam nerwobóle po tamtym doświadczeniu. Świat gry był pusty. Budowane konstrukcje znikały. Brakowało podstawowych rozwiązań obecnych od dekad w grach sieciowych. Twórcy skoczyli na główkę w zupełnie nowy gatunek, ale okazało się, że w basenie nie ma wody. Na szczęście teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Co może sprawdzić każdy z was, za darmo.

REKLAMA

Fallout 76 za darmo na Steam. Czasowa promocja z okazji finału serialu Amazona.

Amazon pompuje atmosferę przed wielkim finałem drugiego sezonu serialu Fallout. Z tej okazji cały pierwszy sezon można zobaczyć za darmo na YouTube, tak samo jak pierwsze dwa odcinki nowej serii. Na tym nie koniec atrakcji. Fallout 76 właśnie stał się darmowy na Steam. Bezpłatna rozgrywka jest możliwa do 5 lutego 2026. To duża gratka, bo w grze znajduje się wiele kultowych miejscówek, także tych obecnych w serialu.

Aby zagrać za darmo w Fallout 76, wystarczy odwiedzić kartę produktową gry na Steam, a następnie dodać tytuł do biblioteki. Następnie pobieramy produkcję i gotowe, możemy wskakiwać w świat radioaktywnych Appalachów. Trzeba tylko pamiętać, że gra pozostaje darmowa do 5 lutego. Po tym okresie możecie albo ją nabyć, albo usunąć z dysku. Aktualna cena tego tytułu (bazowa wersja) to około cztery dyszki.

Warto dać szansę. Fallout 76 pięknie się zmienił na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Gra była fatalna na premierę. Prawdziwy koszmar. Od tamtego czasu jest jednak wyłącznie lepiej. Jedną z największych zmian było wprowadzenie do otwartego świata postaci NPC z prawdziwego zdarzenia. Teraz aż trudno uwierzyć, że nie było ich na premierę. Z NPC możemy rozmawiać, bierzemy od nich zadania, a także handlujemy z nimi. Nienaturalna pustka znikła na dobre.

Później w Fallout 76 pojawiły się frakcje z unikalnymi zestawami zadań. W tym doskonale znane Bractwo Stali w swoich bojowych pancerzach. Twórcy zaczęli też wypuszczać gracza poza dobrze znany obszar Appalachów, na dalekie ekspedycje. W tym do kultowej lokacji The Pitt. W końcu pojawiła się także możliwość posiadania kilku baz, w różnych miejscach otwartego świata.

Dwa lata temu wprowadzono zupełnie nowy obszar – Atlantic City – przypominający nieco Nowe Vegas. Nie zabrakło też nowej krypty oraz zupełnie nowej linii fabularnej. Z kolei rok temu Fallout 76 powiększył się o gigantyczny region Ohio oraz kolejną kampanię fabularną. Z kolei pod maską gra doczekała się ulepszeń pozwalających uruchamiać ją na nowszych konsolach w 60 klatkach na sekundę.

Wisienką na torcie jest możliwość grania jako Ghul, co spodoba się wielu fanom niezłego serialu. Ponadto F76 otrzymał tonę pomniejszych ulepszeń i nowości, jak wędkarstwo, sojusznicy w bazach, gotowe buildy postaci do ustawienia czy nowe bronie oraz pancerze. Łącznie prawie sześć lat poprawek. Dzięki nim odbiór Fallout 76 uległ znaczącej zmianie. O czym możecie yetaz przekonać się na własnej skórze, za darmoszkę.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Szymon Radzewicz
30.01.2026 17:28
Tagi: AmazonBethesdaFalloutSteam
Najnowsze
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
14:24
Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2026-01-29T14:24:59+01:00
14:22
Najlepszy czytnik e-booków na Walentynki. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-29T14:22:55+01:00
12:59
Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie
Aktualizacja: 2026-01-29T12:59:38+01:00
12:30
Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Aktualizacja: 2026-01-29T12:30:52+01:00
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA