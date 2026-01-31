REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"

Chiński program kosmiczny nie zwalnia tempa i po udanej budowie własnej stacji orbitalnej, szykuje się do wykonania kolejnego, milowego kroku. Tym razem mowa o Xuntian, instrumencie, który może zrewolucjonizować nasze spojrzenie na Wszechświat.

Bogdan Stech
Chiński program kosmiczny nie zwalnia tempa i po udanej budowie własnej stacji orbitalnej, szykuje się do wykonania kolejnego, milowego kroku. Tym razem mowa o Xuntian, instrumencie, który może zrewolucjonizować nasze spojrzenie na Wszechświat.
REKLAMA

Chiński Teleskop Stacji Kosmicznej (CSST), znany szerzej pod dumną nazwą Xuntian, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "badanie niebios", przeszedł właśnie kluczową fazę testów na sucho. Naukowcy zakończyli pełną symulację obserwacji, która udowodniła, że maszyna jest gotowa do podboju orbity i sprostania gigantycznym oczekiwaniom astrofizyków. Wyniki badań opublikowano pod wymownym tywtułem "Przyszła kosmologia: nowa fizyka i możliwości Chińskiego Teleskopu Stacji Kosmicznej".

Xuntian wielkością przypomina solidny autobus, a jego główne zwierciadło o średnicy dwóch metrów jest nieco mniejsze od tego, którym dysponuje legendarny Teleskop Hubble’a. Nie o rozmiar zwierciadła tutaj jednak chodzi.

REKLAMA

Szeroki kąt widzenia i miliardy pikseli

Podczas gdy Hubble skupia się na bardzo głębokiej obserwacji małych fragmentów przestrzeni, chiński teleskop posiada pole widzenia aż 300 razy większe niż jego amerykański protoplasta. Sercem urządzenia jest gigantyczna kamera o rozdzielczości 2,5 mld pikseli, która pozwoli na rejestrowanie obrazów o niespotykanej dotąd szczegółowości w szerokim spektrum, od bliskiego ultrafioletu po bliską podczerwień. Dzięki szerszemu polu widzenia i wysokiej rozdzielczości będzie mógł badać wielkoskalową strukturę kosmosu.

Naukowcy z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Chińskiej Akademii Nauk (NAOC) podkreślają, że teleskop ten ma szansę rozwiązać największe zagadki współczesnej fizyki. Mowa tu przede wszystkim o ciemnej materii i ciemnej energii, które stanowią większość masy i energii wszechświata, a o których wciąż wiemy zawstydzająco mało.

Chiński Teleskop Stacji Kosmicznej (CSST) Xuntian.

Symulacje wykazały, że precyzja obrazowania pozwoli na badanie ewolucji galaktyk oraz powstawania gwiazd i planet z dokładnością, która wcześniej była poza zasięgiem instrumentów o tak szerokim polu widzenia.

Na pokładzie teleskopu znajdzie się pięć instrumentów naukowych w tym koronograf do obrazowania chłodnych planet.

Więcej na Spider's Web:

Serwis w kosmosie. Genialny plan Pekinu

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów projektu Xuntian jest jego ścisła współpraca ze stacją kosmiczną Tiangong. W przeciwieństwie do Teleskopu Jamesa Webba, który stacjonuje ponad milion kilometrów od Ziemi i jest praktycznie nieosiągalny dla ekip naprawczych, chiński teleskop będzie orbitował w bliskim sąsiedztwie stacji kosmicznej, na orbicie Ziemi.

Co więcej, został on zaprojektowany tak, aby w razie potrzeby mógł samodzielnie zadokować do Tiangong. To rozwiązanie genialne w swej prostocie, które czerpie z najlepszych doświadczeń misji serwisowych Hubble’a.

Jak wynika z materiałów udostępnionych przez chińską telewizję państwową CCTV, astronauci przebywający na pokładzie stacji będą mogli przeprowadzać spacery kosmiczne w celu bezpośredniej obsługi teleskopu. Oznacza to możliwość nie tylko naprawiania ewentualnych usterek, ale także regularnej modernizacji instrumentów naukowych.

Nowy rozdział w wyścigu o tajemnice niebios

Start misji zaplanowano na początek 2027 r., a na orbitę wyniesie go potężna rakieta Długi Marsz 5B. Choć świat nauki z zapartym tchem śledzi kolejne odkrycia Webba, to właśnie Xuntian może stać się "wołem roboczym" współczesnej kosmologii, dostarczając setek terabajtów danych o milionach galaktyk rocznie.

REKLAMA

Chiny wyraźnie dają do zrozumienia, że ich ambicje nie kończą się na lądowaniu na Księżycu czy Marsie, chcą mieć kluczowy głos w dyskusji o pochodzeniu i strukturze całego kosmosu.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
31.01.2026 08:15
Tagi: chińska stacja kosmicznaChinyOrbita okołoziemskateleskop kosmiczny
Najnowsze
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA