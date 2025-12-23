Logo
Biegnij do Kauflanda. Ma najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce

Jeżeli nie masz co robić z pieniędzmi i bardzo potrzebujesz kupić konsolę dla dzieci, to nie ma lepszej okazji. Kaufland rzucił promocję roku i sprzedaje najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce.

Paweł Grabowski
Biegnij do Kauflanda. Ma najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce
Niektórzy wytrawni łowcy promocji wcale nie czekają na czarny piątek, żeby obkupić się, tylko polują na okazję przed samymi świętami. Prezenty, kupony bonusowe i promocje życia. Sam chciałem kupić na takiej promocji Nintendo Switch 2 za 1899 zł, ale rozeszło się szybciej, niż przemyślałem wszystkie za i przeciw.

Teraz los dał mi drugą szansę, a cena jest tak dobra, że trochę żałuję, że już kupiłem sobie prezenty pod choinkę, bo właśnie łamałbym przepisy, żeby dojechać do najbliższego Kauflanda. Jeżeli potrzebujesz konsoli Nintendo Switch 2, to nie popełnij mojego błędu i biegnij. To okazja życia.

Gdzie najtaniej kupić Nintendo Switch 2? Kaufland jest odpowiedzią

Niemiecka sieć sklepów odpaliła przed świętami prawdziwy hit. I co najlepsze - w gazetce jest inna cena. Według niej konsola Nintendo Switch 2 powinna kosztować 1899 zł, czyi taniej niż w marketach z elektroniką, ale jeżeli ktoś wybierze się do sklepu, to przekona się, że na miejscu doszło do świątecznego cudu. Prawdziwa cena konsoli to 1499 zł.

Powtarzam - konsola Nintendo Switch 2 kosztuje w Kauflandzie 1499 zł. To nawet nie jest kosmos, to coś, co nie miało prawa się wydarzyć, a jednak się wydarzyło. Musicie udać się do najbliższego Kauflandu i polować na okazję. Nie czekajcie zbyt długo, bo informacja o promocji rozchodzi się po sieci i za chwilę nie będzie po co jechać.

Nintendo informuje o rekordowej sprzedaży Nintendo Switch 2

Oferowany zestaw nie zawiera gier, ale spokojnie, dokupicie sobie i jeszcze wam zostanie.

A w co najlepiej zagrać na tej konsoli? Sprawdźcie nasze propozycje:

Paweł Grabowski
23.12.2025 14:56
