Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kometa 3I/Atlas pulsuje w regularny sposób. Zaskakujące wyniki obserwacji

Kometa 3I/Atlas oddala się już od Ziemi i powoli kieruje się ku wyjściu z Układu Słonecznego ale astronomowie wciąż nie spuszczają jej z oczu.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas pulsuje w regularny sposób. Zaskakujące wyniki obserwacji
REKLAMA

Większość z nas kojarzy komety jako majestatyczne obiekty z długimi warkoczami, które zawsze skierowane są w stronę przeciwną do Słońca, gnane wiatrem słonecznym. Kometa 3I/Atlas postanowiła jednak wyłamać się z tego schematu.

Astronomowie zaobserwowali u niej rzadkie zjawisko zwane antywarkoczem. To struktura, która zamiast uciekać od naszej gwiazdy, zdaje się być skierowana prosto w jej stronę. W przypadku tego międzygwiezdnego gościa mówimy o wręcz monstrualnej skali. Niektóre pomiary wskazują, że ten słoneczny pióropusz pyłu i gazu mógł rozciągać się na oszałamiającą odległość miliona kilometrów.

REKLAMA

Naukowcy z zapartym tchem śledzili, jak ta struktura ewoluuje. Dzięki pracy robotycznego systemu Two-meter Twin Telescope (TTT) na Teneryfie, kometa 3I/Atlas była pod lupą przez 37 nocy między lipcem a wrześniem 2025 r. Wyniki badań opublikowano na serwerze arXiv.

Obserwacje te pozwoliły zrozumieć, że to, co widzieliśmy, było dynamicznym procesem transformacji. Przed sierpniem kometa 3I/Atlas prezentowała się jako wachlarz pyłu zwrócony ku Słońcu, by później, wraz ze zbliżaniem się do peryhelium, zmienić się w wyraźny, niemal buntowniczy ogon. 30 października 2025 r. obiekt znalazł się najbliżej Słońca, mijając je w odległości około 210 mln km, co ostatecznie ukształtowało jego unikalną sylwetkę.

Antyogon, czyli ogon pod słońce

Najbardziej fascynującym odkryciem nie jest jednak sam kształt komety, ale to, co dzieje się wewnątrz jej komy. Badacze zauważyli, że dżety, czyli gwałtowne wyrzuty gazu i pyłu z jądra komety 3I/Atlas, nie są stabilne. Wykazują one specyficzne kołysanie, które powtarzało się z niemal zegarmistrzowską precyzją co 7 godzin i 45 minut.

To pierwszy raz w historii, kiedy udało się zaobserwować tak wyraźne zjawisko ucieczki gazów u obiektu pochodzącego spoza naszego Układu Słonecznego. To dla naukowców moment przełomowy, ponieważ daje wgląd w to, jak zachowują się pierwotne ciała niebieskie uformowane wokół zupełnie innych gwiazd.

Zjawisko to pozwoliło badaczom na wyciągnięcie kluczowego wniosku dotyczącego fizyki samego obiektu. Skoro dżet wykonuje pełen cykl wahadłowy w niecałe 8 godzin, oznacza to, że lodowe serce komety wykonuje pełny obrót wokół własnej osi w czasie około 15 godzin i 30 minut.

Jest to wynik znacznie krótszy, niż sugerowały wcześniejsze, ostrożne szacunki. Kometa 3I/Atlas wiruje więc szybciej, niż sądziliśmy, co może rzucać nowe światło na to, jak przetrwała ona trwającą eony podróż przez międzygwiezdną pustkę, zanim trafiła w nasze progi.

Więcej na Spider's Web:

Dlaczego kometa 3I/Atlas jest tak ważna?

Każdy międzygwiezdny obiekt to dla astronomów kapsuła czasu i bezcenny pakiet danych o tym, jak wygląda materia w innych częściach galaktyki. Możliwość zbadania takich dżetów to jak otrzymanie próbki DNA z obcego systemu planetarnego.

Fakt, że kometa 3I/Atlas wykazuje aktywność podobną do naszych rodzimych komet, a jednocześnie zaskakuje unikalną dynamiką antyogona, potwierdza, że prawa fizyki i chemii działają tam tak samo, ale lokalne warunki formowania się planet mogą tworzyć obiekty o zupełnie innej charakterystyce fizycznej.

Choć kometa 3I/Atlas oddala się już od Ziemi, dane zebrane podczas jej przelotu będą analizowane jeszcze przez lata. To spotkanie uświadamia nam, że przestrzeń międzygwiezdna wcale nie jest pusta, a my mamy coraz lepsze narzędzia, by wyłapywać takich podróżników i czytać z ich ogonów historię wszechświata.

REKLAMA

Każdy taki obiekt przybliża nas do odpowiedzi na pytanie: czy nasz Układ Słoneczny jest typowy, czy może stanowi unikalny wyjątek na mapie Drogi Mlecznej?

REKLAMA
Bogdan Stech
24.12.2025 16:00
Tagi: 3I/ATLASKomety
Najnowsze
8:50
W 2025 r. nawet wyjście ze sklepu było problemem. Nie łudź się, że będzie inaczej
Aktualizacja: 2025-12-24T08:50:00+01:00
8:40
Ikea zrobiła mi prezent na święta. I teraz wszystko się u mnie zgadza
Aktualizacja: 2025-12-24T08:40:00+01:00
8:30
Dolby Atmos, DTS:X i reszta. Jak nie wtopić na audio do telewizora?
Aktualizacja: 2025-12-24T08:30:00+01:00
8:20
Trzy litery i masz o połowę kabli mniej. Ogarnąłem to po 20 latach
Aktualizacja: 2025-12-24T08:20:00+01:00
8:10
Kamera sportowa jako wideorejestrator. Po 3 miesiącach wiem, co tu jest do kitu
Aktualizacja: 2025-12-24T08:10:00+01:00
8:00
Najlepsze gry 2025 roku - niebanalny ranking opadów szczęki (i ramion)
Aktualizacja: 2025-12-24T08:00:00+01:00
21:19
Microsoft przepisze miliardy linii kodu. Gigantyczna zmiana
Aktualizacja: 2025-12-23T21:19:44+01:00
20:04
Zawsze zapominasz wypełnić to w dokumentach. Microsoft zrobi to za ciebie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:04:49+01:00
19:08
Nie żyje twórca najlepszych strzelanek. Co za paskudny dzień
Aktualizacja: 2025-12-23T19:08:49+01:00
18:53
Zapada noc, zaczyna się spektakl. Tak naprawdę świeci Ziemia
Aktualizacja: 2025-12-23T18:53:45+01:00
18:35
Metalowa obudowa i masa portów od 2300 zł. To polskie laptopy do nauki i pracy
Aktualizacja: 2025-12-23T18:35:17+01:00
18:13
Bot Muska częścią Pentagonu. Niech los ma nas w swojej opiece
Aktualizacja: 2025-12-23T18:13:11+01:00
17:07
LG rozwiązał największy problem monitorów OLED. Tak to można pracować i grać
Aktualizacja: 2025-12-23T17:07:35+01:00
16:17
Banksy pokazał ludzką obojętność. Nowe dzieło ma zaboleć
Aktualizacja: 2025-12-23T16:17:40+01:00
15:20
Mamy polską planetoidę. Potężny sukces polskiego astronoma
Aktualizacja: 2025-12-23T15:20:09+01:00
14:56
Biegnij do Kauflanda. Ma najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-23T14:56:52+01:00
14:17
Nie musi być drogo. Laptopy z RTX 50 w niskich cenach, przed trudnym 2026 r.
Aktualizacja: 2025-12-23T14:17:20+01:00
13:34
Kometa 3I/Atlas, cyjanek i kosmici. Obliczono, czy jesteśmy bezpieczni
Aktualizacja: 2025-12-23T13:34:28+01:00
13:03
Śledzę lot Świętego Mikołaja. Magia działa, sprawdziłem
Aktualizacja: 2025-12-23T13:03:09+01:00
13:01
Test Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE. Biały król opłacalności w grach
Aktualizacja: 2025-12-23T13:01:48+01:00
11:36
Trump buduje superokręty wojenne. Zgadnij, jak je nazwie
Aktualizacja: 2025-12-23T11:36:52+01:00
10:32
Rosja szykuje broń na Starlinka. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-12-23T10:32:43+01:00
9:53
Gdynia chce wozić ludzi nad miastem. Szanuję ten pomysł
Aktualizacja: 2025-12-23T09:53:14+01:00
9:00
Jaki monitor wybrać? Mam dwie propozycje dla małych i dużych stanowisk
Aktualizacja: 2025-12-23T09:00:39+01:00
8:38
PKP Intercity dokłada wagony na święta. Dobrze, bo będzie tłok
Aktualizacja: 2025-12-23T08:38:31+01:00
8:01
iPhone wreszcie przestaje faworyzować AirPodsy. Unio, dziękuję
Aktualizacja: 2025-12-23T08:01:18+01:00
6:51
Pokazali, jak faluje ciepło. Tego jeszcze nie widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-23T06:51:00+01:00
6:41
Pierwszy lot w kosmos na wózku. "Wymówki właśnie się skończyły"
Aktualizacja: 2025-12-23T06:41:00+01:00
6:31
Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:31:00+01:00
6:21
Koniec składania klocków na orbicie. Oto idealne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:21:00+01:00
6:11
Robotaksówki sparaliżowały miasto. Jedna awaria i wszystko się posypało
Aktualizacja: 2025-12-23T06:11:00+01:00
21:19
Polska szkoła w końcu dogania rzeczywistość. Patrzę na to z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-22T21:19:08+01:00
20:26
Bałtyckie wiatraki mogą przeciążyć sieć. Oto plan ratunku
Aktualizacja: 2025-12-22T20:26:25+01:00
19:40
Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome
Aktualizacja: 2025-12-22T19:40:53+01:00
19:10
Zrobili kopię Spotify i puścili w sieć. Skala wycieku powala
Aktualizacja: 2025-12-22T19:10:43+01:00
18:02
Windows ze sprytną aktualizacją. Laptopy zauważalnie przyspieszą
Aktualizacja: 2025-12-22T18:02:40+01:00
17:07
Kosmiczne duchy nad Europą. Taki kadr trafia się raz w życiu
Aktualizacja: 2025-12-22T17:07:53+01:00
16:07
Obserwuję, jak Polacy kupują prezenty. Wygoda ma swoją cenę
Aktualizacja: 2025-12-22T16:07:57+01:00
14:53
Podniebne giganty dla Polski. Wreszcie mądry wybór dla F-35
Aktualizacja: 2025-12-22T14:53:45+01:00
13:49
Operator proponuje zwrot za fakturę? Tak chcą popsuć ci święta
Aktualizacja: 2025-12-22T13:49:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA