Co kupić na komunię na ostatnią chwilę? Te pomysły spodobają się każdemu dziecku

Pierwsza komunia święta to w Polsce nie tylko ważne wydarzenie duchowe, ale też moment, w którym dzieci często otrzymują naprawdę wyjątkowe prezenty. Jeśli uroczystość jest już tuż za rogiem i nadal nie masz prezentu – spokojnie. Przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na ostatnią chwilę, które znajdziesz w sklepie MediaMarkt. Od tabletów, przez słuchawki i smartwatche, aż po konsole czy smartfony – wszystko, co ucieszy ośmio- czy dziewięciolatka i zostanie z nim na dłużej niż koperta z gotówką.



Co ważne, wszystkie wymienione w tekście produkty kwalifikują się do darmowej dostawy już na następny dzień do godziny 9:00 rano, o ile złożysz zamówienie do godziny 22:00.