Rekordowo niski poziom wody. Mazury walczą z suszą

W konsekwencji braku znaczących opadów atmosferycznych liczba takich stacji zaczęła zauważalnie wzrastać w ostatnich dniach . W efekcie pojawiły się nowe ostrzeżenia hydro przed suszą; tylko wczoraj dla zlewni Biebrzy (woj. podlaskie) i dla zlewni Iny i Płoni (woj. zachodniopomorskie). Aktualnie obowiązuje 13 takich ostrzeżeń. (…) Spada także wilgotność gleby w warstwie powierzchniowej i do 28 cm w głąb. Miejscami w centrum, na północy i wschodzie wilgotność gleby spada do ok. 30%, a lokalnie nawet mniej. Oznacza to możliwy deficyt wody w strefie korzeniowej.