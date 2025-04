Jest decyzja w sprawie rachunków za prąd. Wiadomo od kiedy obowiązywać będą nowe taryfy

Najważniejsza zmiana? Przesunięcie wejścia w życie nowych taryf z 1 lipca na 1 października 2025 r. Spółki energetyczne zamiast do końca kwietnia, mają teraz czas do 31 lipca, by złożyć swoje propozycje nowych cen do Urzędu Regulacji Energetyki. Brzmi nudno? Nie daj się zwieść - to istotna zmiana dla Twojego portfela.