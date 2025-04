Duże banki mają pilne komunikaty. Sporo usług nie będzie działało

PKO Bank Polski ogłosił, że prace techniczne zostały zaplanowane na noc z 12 na 13 kwietnia. Rozpoczną się one w sobotni wieczór o godzinie 21:00 i potrwają do niedzielnego poranka do godz. 6:00. Według komunikatu banku w tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO oraz serwisu internetowego iPKO.