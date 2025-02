Samsung sprawi, że będziesz przerzucał pliki ruchem palca. Magia to mało powiedziane

Już miałem przygotowany wiersz ze wstępu do kultowej trylogii, oczywiście w jedynym słusznym przekładzie Skibniewskiej. Cieszyłem się, że będę mógł się pochwalić czytelnikom, że w gruncie rzeczy jestem piwniczakiem, który chociaż nie przepada za Władcą, to zna najważniejsze cytaty. I wtedy przyszedł do mnie mój wydawca i złożył mi propozycję nie do odrzucenia. Dlatego nie przeczytacie wspaniałego wstępu, bo nie chcę skończyć jak Kmicic w pojedynku z Wołodyjowskim.