Narzekasz na stan portfela? Dziwne - połowa z nas decyduje się na coraz droższe telefony

Rynek telefonów komórkowych odnotował 5-procentowy wzrost, zestawiając go rokiem ubiegłym. Dane Counterpoint Research. To wbrew pozorom całkiem istotna wartość, mając na uwadze fakt, iż przez ostatnie dwa lata konsumenci i firmy wydawali coraz mniej na telefony komórkowe. To sugerowało, że rynek smartfonów może nieco zbliżyć się charakterystyką do rynku komputerów osobistych, gdzie klienci widzą coraz mniej powodów na częstą wymianę użytkowanych urządzeń.