Wsiadasz w tramwaje i zwiedzasz kilka miast. W Polsce taka wyprawa jest możliwa

Tramwajem z Łodzi można było dojechać do niedalekiego Tuszyna. Był okres, kiedy ten na skutek administracyjnych decyzji został przydzielony do woj. piotrkowskiego, więc w praktyce tramwaj wyjeżdżał nie tylko poza granice gminy, ale nawet województwa! Połączenie zlikwidowano pod koniec lat 70. XX w. Był również tramwaj do Lutomierska oddalonego od centrum Łodzi o ok. 20 km, który w latach 1975-1998 znajdował się w woj. sieradzkim. Linia działała jeszcze do 2019 r. Co jakiś czas wraca temat remontu torów łączących Lutomiersk z Konstantynowem Łódzkim, ale modernizacja jest zbyt kosztowna. Za to latem po pięciu latach przerwy wróciły tramwaje z Łodzi właśnie do pobliskiego Konstantynowa Łódzkiego.