Tyle sprzętów Apple'a jest aktywnych na świecie. Udało się pobić rekord

Zapytacie się, jak te liczby mają się do Androida. Nie wiemy, jaki procent z podanych 2,35 mld stanowią same iPhone’y, ale raporty podają, że na świecie istnieje ok. 4 mld aktywnych telefonów z systemem sygnowanym zielonym robocikiem. Tyle że na tę wartość składają się urządzenia wszystkich marek oferujących smartfony z Androidem, a tych jest cała masa. Faktem jest to, że kilku kluczowych producentów, takich jak Samsung czy Xiaomi, stanowi większość rynku, ale otwartość Androida pozwala na implementowanie oprogramowania praktycznie wszędzie – do urządzeń za 400 zł aż po takie, które kosztują 8000 zł.