Pieniądze same znikają z konta. Bank przeprasza za awarię. Co teraz?

Niestety, konsekwencje błędów bankowych mogą być bardzo poważne dla klientów. Oprócz strat finansowych mogą one prowadzić do utraty zaufania do instytucji finansowych, stresu i problemów z płynnością finansową. I właśnie o tym stresie, niektórzy klienci popularnego banku w Polsce natknęli się na niemiły problem związany z płatnościami.