Elektroniczny zamek, kamery obserwujące każdy ruch. To nie tajne laboratorium, a… śmietnik na osiedlu

Tam, gdzie wiaty otwierane są kluczem wygląda to tak, że jeden klucz pasuje do wszystkich naszych wiat. W tej chwili mamy rejonizację. Czipy, które otrzymują mieszkańcy do otwierania wiat, są przypisane do konkretnych osłon śmietnikowych na danym osiedlu. Dzięki temu unikamy sytuacji, gdy mieszkaniec danego bloku, jeśli nie chce jakichś śmieci zostawić w wiacie przypisanej do jego bloku, mógł wynosić je do innych, dalszych powiedzmy wiat. Widzimy, że delikatnie poprawiła nam się również segregacja. Nie mówię, że odnotowujemy jakiś skokowy wzrost po zmianie zamków w wiatach na te otwierane czipami, ale poprawę widać