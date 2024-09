Zakochałem się w tym laptopie. Mam 5 niezbijalnych argumentów, że to szczęśliwa miłość

Technologia szybkiego ładowania to kolejny atut Zenbook S 16. Nawet jeśli akumulator się wyczerpie, można go szybko naładować do pełna, co jest bardzo przydatne w sytuacjach awaryjnych. Wystarczy krótka przerwa na kawę, aby laptop był gotowy do dalszej pracy. To rozwiązanie idealne dla osób prowadzących intensywny tryb życia, które potrzebują niezawodnego sprzętu zawsze gotowego do działania. Szybkie ładowanie to także oszczędność czasu, co jest nieocenione w dzisiejszym zabieganym świecie.