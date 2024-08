Bez kuponów w aplikacji nie wychodź z domu. Sklepy szykują promocje na niedzielę handlową

W teorii niektórzy klienci sklepów Carrefour będą mogli zrobić zakupy bez wydania ani jednej złotówki. W praktyce dotyczyć będzie to tych, którzy mają na swoim koncie odpowiednią liczbę punktów Payback, ale to i tak ciekawa oferta. Przelicznik jest prosty – 100 punktów na koncie to 1 zł. „Jeśli klient posiada wystarczającą liczbę punktów na swoim koncie, nie będzie musiał nic dopłacać do danej transakcji” – zaznacza sieć.