Najlepsze aplikacje dla ucznia. Nasze top 10 najlepszych aplikacji do szkoły

Choć mamy dopiero połowę sierpnia, obecnie jednym z najgorętszych tematów są tematy okołoszkolne - a to ze względu na nadchodzący wielkimi krokami rok szkolny. To zwykle wiąże się z kompletowaniem wyprawki szkolnej, sprzedażą i kupnem podręczników, rozglądaniem się za nowym sprzętem - a nierzadko przemeblowaniem całego pokoju oraz wiadomościami na grupkach klasowych "Kiedy rozpoczęcie?".



Obecnie to także czas kiedy sprząta się telefon ze starych zdjęć notatek, sprawdzianów, prac domowych, pobranych "do szkoły" plików PDF i innych dokumentów, a także przygotowuje go na wyzwania nadchodzącego roku szkolnego. Zdając sobie sprawę, że dla wielu uczniów smartfon to także asystent w szkolnych obowiązkach, przygotowaliśmy listę aplikacji, w których każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.