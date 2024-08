Ekspertki Inetum rozwiewają mity o polskim IT oraz informatycznym HR - kobieca luka płacowa, 35-letni juniorzy i więcej

Anna Umińska, HR Business Partner w Inetum, wskazuje, że polski sektor IT dotknęła wyczuwalna stagnacja. Ma ona bezpośredni wpływ na procesy rekrutacyjne oraz pozycje negocjacyjne pracowników. Powody spowolnienia to pandemia COVID, a także wojna za naszą wschodnią granicą: - Pandemia bez wątpienia odcisnęła piętno na wielu branżach, a sektor IT tworzy dla nich zróżnicowane rozwiązania. To sieć naczyń połączonych. Wojna w Ukrainie także wpływa negatywnie na zapotrzebowanie na usługi IT. Przez to w Europie dochodzi do redukcji zatrudnienia, a nawet zwolnień grupowych. W konsekwencji więcej osób szuka pracy, a więc wzmacnia się pozycja pracodawcy. W Inetum udało się uniknąć zwolnień grupowych, lecz w porównaniu do poprzednich lat nowych rekrutacji jest mniej.