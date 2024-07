Tak PS5 Pro ulepsza grafikę w grach - znani twórcy zostawili ślad w kodzie

Twórcy No Man’s Sky ze studia Hello Games - chociaż nie należą do Sony - znajdują się w kręgu zaufanych zewnętrznych producentów japońskiej korporacji. Hello Games wypuściło No Man’s Sky z czasową wyłącznością dla PS4, a także przygotowało edycje VR dla gogli PSVR i PSVR2. Dlatego nie dziwi, że to właśnie w plikach ich gry znaleziono konfigurację graficzną dla PS5 Pro: