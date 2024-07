Nie będę tracił czasu na dojazd, by pisać o pracy zdalnej w Techlandzie

Z punktu widzenia pracownika takiego biura jak nasze nie ma żadnego powodu, by pojawiać się w miejscu pracy. Narzędzia pracy to co innego - firma wiele straci, jeśli będzie polegała wyłącznie na filozofii BYOD (Bring Your Own Device), więc tak jak niektórzy i tak preferują używanie własnego sprzętu do pracy, tak niektórych wartościowych pracowników może być na to nie stać. Nie ma jednak absolutnie żadnego powodu, byśmy pracowali w jednym pokoju. Poza plotkarsko-socjalnym. Zaoszczędzone 90 minut dziennego dojazdu w warszawskich korkach przeznaczam na pracę, będąc bardziej produktywnym. Lub, jak kto woli, za sprawą tych 90 minut mogę szybciej zająć się innymi przyjemnościami lub obowiązkami.