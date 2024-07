Plan na weekend: nowy, darmowy, sieciowy survival Once Human

W momencie pisania tej wiadomości gracze wyrazili ponad 13 tys. opinii na platformie Steam, przez co Once Human otrzymało „mieszaną” ocenę. Główne zarzuty wobec darmowej produkcji to taka sobie oprawa graficzna, sklep przeładowany skórkami postaci do kupienia za realną kasę oraz niektóre mechaniki, którym znacznie bliżej grom mobilnym niż poważnym produkcjom na komputery stacjonarne.