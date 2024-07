Narzekają, że brzydko pachną i źle wyglądają. Polskie miasto nie radzi sobie z... kioskami

Lubię przez przypadek natknąć się na logo „Era” na studzience czy zobaczyć szyld dawnej wypożyczalni kaset VHS bądź kafejki internetowej. To żadna nostalgia. Nie zatrzymuję się wówczas na ulicy, nie wzdycham, nie mruczę pod nosem, że kiedyś było lepiej. Cała przyjemność bierze z obserwowania, jak trudno jest wygumkować stare. Przy takich okazjach zastanawiam się, co współczesne czasy zostawią innym. Niektórzy w podobny sposób reagować będą na wielkie maszty? Panele fotowoltaiczne na balkonach będą podobną sensacją, co dziś anteny satelitarne? Dostrzegłem ostatnio kilka „talerzy” na budynku i automatycznie cofnęły mnie w czasie. To jak błąd systemu, kiedy widzisz coś, czego już dawno nie powinno być.