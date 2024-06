Pudzianowski zrobił wszystkich w konia. Media dały się ograć, a celebryta liczy pieniądze

Przykład Instagrama Marszała nie ma pełnić roli "tego złego" w moim tekście, ma jednak uwypuklić bardzo ważną rzecz. Skutecznie mi wpojono, że informacje należy weryfikować, jak i dywersyfikować ich źródła. Oznacza to, że nawet jeżeli to na koncie z memami znajdę jakąś ciekawą treść, weryfikuję ją, zanim podam dalej. Dywersyfikacja, czyli spojrzenie sprawę spoza własnej bańki, służy z kolei nabyciu pewności, że to, co czytam, nosi znamiona rzetelności. To elementarz postępowania w walce z dezinformacją i fake newsami. Łatwo przecież ulec emocjom, gdy nadawca informacji buduje cały przekaz wokół tego, by je wywołać.