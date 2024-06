Oto nowy Garmin Edge 1050. Tak, jest prawie taki, jak chciałeś

Nowy, ładniejszy wyświetlacz oznacza niestety, że trzeba będzie pogodzić się z gorszym czasem pracy na jednym ładowaniu. Garmin Edge 1050 zaoferuje do 20 godzin pracy na jednym ładowaniu przy intensywnym użytkowaniu i do 60 godzin w trybie oszczędzania energii, podczas gdy 1040 mógł działać do 35 godzin przy intensywnym użytkowaniu i do 70 godzin w trybie oszczędzania energii. Odmiany 1050 z ładowaniem solarnym póki co brak i raczej przy tym rodzaju wyświetlacza go nie uświadczymy. Fani długodystansowych wypraw albo wielodniowych wycieczek prawdopodobnie zostaną więc raczej przy 1040/1040 Solar.