Asystent AI CoPilot, stworzony przez Bitrix24, to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie sztucznej inteligencji, które przekształca sposób zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Jego zdolność do automatyzacji procesów biznesowych i analizy danych pozwala na znaczące zwiększenie efektywności pracy, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Wspomniany Bitrix24 to serwis dostarczany przez Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze.