Zamontowałem w rowerze "przerzutki na Bluetooth". Oto wrażenia po roku

Pierwszym jest to, że zdecydowanie podoba mi się podejście Srama do instalacji i jako takiej konfiguracji napędu. Mało która z rzeczy jest tutaj zostawiona do zrobienia "na oko", co zawsze niesamowicie mnie denerwuje. Do większości elementów są dodane albo można dokupić specjalne "wzorniki", które po przyłożeniu pokazują nam, czy wszystko jest odpowiednio wyregulowane - żadnego zgadywania, jak np. kręcić śrubką B. Oczywiście osoby z większą wiedzą i umiejętnościami poradzą sobie pewnie i bez tego, ale spodobało mi się, że i ja mogę niektóre rzeczy zrobić perfekcyjnie zgodnie z instrukcjami, a nie "tak chyba będzie w porządku".