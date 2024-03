Apple zaskoczył posiadaczy iPhone'ów 12. Spędzą mniej czasu przy ładowarce

O ile używacie ładowarek innych niż MagSafe. Do tej pory iPhone 12 wspierał ładowanie bezprzewodowe z mocą do 15 W wyłącznie dla ładowarek zgodnych MagSafe. Wszystkie inne ładowały smartfon z mocą do 7,5 W, czyli słabo. iPhone 12 obsługiwał standard ładowania bezprzewodowego Qi. Wraz z najnowszą aktualizacją systemu iOS 17.4 Apple po cichu wprowadził obsługę znacznie szybszego standardu Qi2, a wraz z nim obsługę ładowania z mocą do 15 W dla ładowarek innych niż MagSafe. Podobna aktualizacja rok temu trafiła do iPhone'a 13 i 14, ale 12, który jako pierwszy wprowadził obsługę MagSafe, do tej pory był pomijany. Tym samym użytkownicy iPhone'a 12 nie są już skazani na oryginalne akcesoria Apple, mogą kupić znacznie tańsze ładowarki bezprzewodowe innych firm.