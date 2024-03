Znienawidzone zabezpieczenie gier pozwoli dorwać autora przecieku

Denuvo to chyba najbardziej skuteczne i niepopularne wśród graczy zabezpieczenie antypirackie. Chociaż da się je złamać, wymaga to sporo pracy. Za to skutecznie psuje zabawę posiadaczom oryginalnych kopii, wpływając na wydajność podczas rozgrywki. Zostało wielokrotnie dowiedzione, że Denuvo obciąża podzespoły komputera, negatywnie oddziałując na płynność gry.