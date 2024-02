Xiaomi w najnowszym smartfonie zmienia istotną rzecz. Zrobi podobnie jak Samsung

Na renderach widzimy, że w rogach ekranu producent zastosował lekko zakrzywione szkło, ale jest to raczej kwestia wyprofilowania – identyczny zabieg został zastosowany w Galaxy S24 Ultra, który także oferuje płaski wyświetlacz. Ekran jest tutaj natomiast standardowy – oczekujemy cienkiego obramowania, co jest zupełnym standardem w topowych smartfonach. Dodatkowo na przodzie znajdziemy otwór na przednią kamerę do selfie ustawiony pośrodku, co prezentuje się bardzo dobrze.