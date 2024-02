Polska kupuje prąd z Ukrainy. Dzięki wiatrakom i fotowoltaice też mają nadwyżki

Na początku roku ukraińskie władze zaapelowały do mieszkańców, aby oszczędzali energię. Niskie temperatury spowodowały, że zapotrzebowanie na prąd rosło, a to zwiększało ryzyko awarii. Poproszono Ukraińców, by rezygnowali m.in. z oświetlenia witryn w sklepach. W grudniu 2023 r. w Ukrainie ruszył drugi etap programu wymiany oświetlenia na energooszczędne. Ukraińcy mogli otrzymywać żarówki LED. Szacowano, że wymiana 18 mln pozwoli zaoszczędzić jednorazowo 1000 MW, co przekładałoby się na pracę bloku elektrowni jądrowej.