Jak zrobić animowanego GIF-a? Poradnik

GIF-y to prawdziwi królowie internetu. Niemal dwadzieścia lat temu trudno było znaleźć witrynę bez GIF-a - małe rozmiarowo pliki nie obciążały serwerów właścicieli stron, ale i były łatwe do załadowania przez internautów o łączach o prędkości poniżej 1 Mbit/s. No i przede wszystkim GIF-y ozdabiały i ożywiały każdą stronę, na której się znalazły.



Dziś jest trochę inaczej i GIF-y to przede wszystkim wycinki z filmów, seriali, produkcji animowanych, ale i nagrań z rozgrywek w grach. Kiedyś ozdobniki, dziś GIF-y pełnią funkcję ekspresywną, dopełniając komunikację na platformach społecznościowych i komunikatorach. Jednak pomimo wielomilionowej biblioteki wielu GIF-ów, łatwo znaleźć się w sytuacji, w której jakiegoś GIF-a brakuje, a masz pomysł na własnego? Nic straconego - z tego poradnika dowiesz się, jak samodzielnie zrobić animowanego GIF-a.