Zrobili robota rodem z Terminatora. Zmienia stan ze stałego w ciekły i z powrotem

Testy wykazały, że materiał MPTM ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i sztywność w fazie stałej. Może on również przenosić obciążenia do 30-krotności swojej własnej masy. W fazie ciekłej robot zbudowany z MPTM mógłby płynąć z prędkością do 15 cm na sekundę.